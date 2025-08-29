Специален прокурор повдига обвинение в подпомагане на опит за въвеждане на военно положение срещу бившия премиер на Южна Корея и бившата първа дама

Подробно търсене

Бившият премиер на Южна Корея Хан Док-су. Снимка: AP/Ahn Young-joon
Сеул,  
29.08.2025 07:39
 (БТА)

Специален прокурор повдигна обвинение срещу бившия премиер на Южна Корея Хан Док-су в подпомагане на неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да въведе военно положение в страната, предаде агенция Йонхап.

Хан, който не се намира в ареста, беше обвинен в подпомагане на ръководителя на бунт, лъжесвидетелстване, фалшифициране и унищожаване на официални документи и други престъпления.

Специалният прокурор също така повдигна обвинения срещу Ким Кьон-хи, съпругата на сваления от власт бивш президент на Южна Корея Юн Сук-йол.

Юн, и Ким бяха арестувани и се намират в затвора, като Юн вече е подсъдим по обвинения, включително за бунт, след като той бе свален от власт през април заради неуспешен опит да въведе военно положение през декември.

Обвиненията срещу Ким, за които законът предвижда дългогодишни присъди, ако тя бъде призната за виновна, варират от измама с акции до получаване на подкупи, в които са замесени бизнесмени, религиозни фигури и влиятелни граждани.

Бившата първа дама е била обект на многобройни скандали с голям обществен отзвук, някои от които датират от преди повече от 15 години. Скандалите хвърлиха сянка върху бурното президентство на Юн и нанесоха политически щети както на него, така и на неговата консервативна партия.

Адвокатите на Ким отхвърлиха обвиненията и заявиха, че информациите за някои от подаръците, които тя е обвинена, че е получила, са неоснователни спекулации.

/АГ/

Свързани новини

27.08.2025 15:01

Южна Корея ще забрани мобилните телефони в класните стаи

Парламентът на Южна Корея днес прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в класните стаи в цялата страна на фона на нарастващи опасения от въздействието на интензивното използване на социалните медии от младежите, предаде Ройтерс.
26.08.2025 12:32

Южнокорейският президент избегна ситуацията "Зеленски" по време на натоварена с високи залози среща с Тръмп

Южнокорейският президент И Дже-мьон се размина със "ситуацията "Зеленски", както той каза, след като бе посрещнат от американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон с десни теории на конспирацията, но в крайна сметка получи среща с високи залози и без излишен драматизъм.
26.08.2025 03:27

Южнокорейският президент е обсъдил на срещата си с Тръмп модернизацията на съюза между двете страни

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че по време на посещението си във Вашингтон е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп модернизирането на съюза между двете страни, предаде Ройтерс.
26.08.2025 02:05

Севернокорейски военни осъдиха съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, съобщиха държавните медии

Северна Корея заяви, че съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея доказват намерението на Вашингтон да "окупира Корейския полуостров" и са насочени срещу вражеските страни на Вашингтон и Сеул в региона, предаде Ройтерс като се позова на севернокорейските държавни медии.
25.08.2025 23:10

Тръмп заяви пред южнокорейския президент, че иска да се срещне със севернокрейския лидер Ким Чен-ун още тази година

Американският президент Доналд Тръмп днес каза, че иска да се срещне с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун още тази година и е готов за продължаване на търговските преговори с Южна Корея, въпреки че отправи нови критики към южнокорейския си колега, който е на посещение във Вашингтон, предаде Ройтерс.
25.08.2025 18:28

Тръмп повдигна въпроси относно "чистка" в Южна Корея преди среща с президента на страната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес отправи критики към Южна Корея, само няколко часа преди срещата с новия президент И Дже-мьон, като конфликтът относно разходите за отбрана и търговията поставя на изпитание десетилетния съюз между двете страни, предаде Ройтерс.
25.08.2025 17:28

Тръмп повдигна въпроси относно "чистка" в Южна Корея преди среща с президента на страната

Американският президент Доналд Тръмп повдигна въпроси относно Южна Корея броени часове преди срещата си по-късно днес с новия южнокорейски президент И Дже-мьон в Белия дом, предаде Ройтерс.
25.08.2025 07:39

Южнокорейски пратеник посети Пекин за нормализиране на отношенията с Китай

Южна Корея се надява да нормализира отношенията си с Китай, които са обтегнати през последните години, каза бившият председател на южнокорейския парламент Пак Бьон-сок, който пристигна начело на делегация в Пекин, по време на разговор с китайския външен министър Ван И в неделя, съобщи Ройтерс, като се позовава на външното министерство в Сеул.
24.08.2025 16:34

Специализирани прокурори от Южна Корея поискаха задържането на бившия премиер Хан Док-су заради кризата с военното положение

Специализирани прокурори в Южна Корея, разследващи кризата с военното положение в страната през декември минала година, са подали съдебен иска за задържане на бившия премиер Хан Док-су, заяви говорител на южнокорейската прокуратура, цитиран от Ройтерс.

