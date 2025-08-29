Специален прокурор повдига обвинение в подпомагане на опит за въвеждане на военно положение срещу бившия премиер на Южна Корея и бившата първа дама

Специален прокурор повдигна обвинение срещу бившия премиер на Южна Корея Хан Док-су в подпомагане на неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да въведе военно положение в страната, предаде агенция Йонхап.

Хан, който не се намира в ареста, беше обвинен в подпомагане на ръководителя на бунт, лъжесвидетелстване, фалшифициране и унищожаване на официални документи и други престъпления.

Специалният прокурор също така повдигна обвинения срещу Ким Кьон-хи, съпругата на сваления от власт бивш президент на Южна Корея Юн Сук-йол.

Юн, и Ким бяха арестувани и се намират в затвора, като Юн вече е подсъдим по обвинения, включително за бунт, след като той бе свален от власт през април заради неуспешен опит да въведе военно положение през декември.

Обвиненията срещу Ким, за които законът предвижда дългогодишни присъди, ако тя бъде призната за виновна, варират от измама с акции до получаване на подкупи, в които са замесени бизнесмени, религиозни фигури и влиятелни граждани.

Бившата първа дама е била обект на многобройни скандали с голям обществен отзвук, някои от които датират от преди повече от 15 години. Скандалите хвърлиха сянка върху бурното президентство на Юн и нанесоха политически щети както на него, така и на неговата консервативна партия.

Адвокатите на Ким отхвърлиха обвиненията и заявиха, че информациите за някои от подаръците, които тя е обвинена, че е получила, са неоснователни спекулации.