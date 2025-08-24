Специализирани прокурори от Южна Корея поискаха задържането на бившия премиер Хан Док-су заради кризата с военното положение

Специализирани прокурори в Южна Корея, разследващи кризата с военното положение в страната през декември минала година, са подали съдебен иска за задържане на бившия премиер Хан Док-су, заяви днес говорител на южнокорейската прокуратура, цитиран от Ройтерс.

Прокуратурата обвинява Хан в подстрекателство на бившия президент Юн Сук-йол при обявяването на военно положение и в лъжесвидетелстване, каза говорителят на прокуратурата Пак Джи-йонг пред репортери.

Юн вече е изправен пред наказателен процес по обвинения в организиране на метеж.

През април консервативният лидер беше отстранен от длъжност заради неуспешния си опит за въвеждане на военно положение, който доведе страната до политически сътресения.

Хан, който беше премиер по време на мандата на Юн, стана изпълняващ длъжността президент, след като Юн беше отстранен от длъжност. След това той подаде оставка от поста, за да се кандидатира на президентските избори през юни, но оттегли кандидатурата си след разрив сред консерваторите.

През последните седмици прокурорите разпитваха Хан във връзка със случая с военното положение. Той отказва да отговаря на поставените му репортерски въпроси.