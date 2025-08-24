Подробно търсене

Специализирани прокурори от Южна Корея поискаха задържането на бившия премиер Хан Док-су заради кризата с военното положение

Александър Евстатиев
Специализирани прокурори от Южна Корея поискаха задържането на бившия премиер Хан Док-су заради кризата с военното положение
Специализирани прокурори от Южна Корея поискаха задържането на бившия премиер Хан Док-су заради кризата с военното положение
Бившият министър-председател на Южна Корея Хан Док-су. Снимка: АП/Ahn Young-joon
Сеул,  
24.08.2025 16:34
 (БТА)

Специализирани прокурори в Южна Корея, разследващи кризата с военното положение в страната през декември минала година, са подали съдебен иска за задържане на бившия премиер Хан Док-су, заяви днес говорител на южнокорейската прокуратура, цитиран от Ройтерс.

Прокуратурата обвинява Хан в подстрекателство на бившия президент Юн Сук-йол при обявяването на военно положение и в лъжесвидетелстване, каза говорителят на прокуратурата Пак Джи-йонг пред репортери.

Юн вече е изправен пред наказателен процес по обвинения в организиране на метеж.

През април консервативният лидер беше отстранен от длъжност заради неуспешния си опит за въвеждане на военно положение, който доведе страната до политически сътресения.

Хан, който беше премиер по време на мандата на Юн, стана изпълняващ длъжността президент, след като Юн беше отстранен от длъжност. След това той подаде оставка от поста, за да се кандидатира на президентските избори през юни, но оттегли кандидатурата си след разрив сред консерваторите.

През последните седмици прокурорите разпитваха Хан във връзка със случая с военното положение. Той отказва да отговаря на поставените му репортерски въпроси. 

/НС/

Свързани новини

04.06.2025 09:49

Новият президент на Южна Корея И Дже-мьон обеща да възроди "почти мъртвата" демокрация

Новият южнокорейски президент либерал И Дже-мьон положи клетва и обеща да изведе страната от близкото до разруха състояние, в което тя е изпаднала според него заради опита на предшественика му Юн Сук-йол да обяви военно положение. Той също така се зарече да съживи блокираната от глобалния протекционизъм икономика, която е изправена пред екзистенциална заплаха, предаде Ройтерс.
12.05.2025 11:25

В Южна Корея започна предизборната кампания за президентския вот на 3 юни

Претендентите за президентския пост в Южна Корея започнаха днес официалните си предизборни кампании като обещаха да обединят дълбоко поляризирането общество и да стимулират икономическия растеж, докато водят търговски преговори със САЩ, предаде Ройтерс.
11.05.2025 04:42

Бившият президент и премиер на Южна Корея Хан Док-су официално се оттегли от участие в президентските избори

Хан Док-су, който до 1 май тази година бе изпълняващ длъжността президент и министър-председател на Южна Корея, официално оттегли днес кандидатурата си за президент в изборите на 3 юни, предаде Ройтерс.
11.05.2025 00:57

Управляващата партия в Южна Корея запази с гласуване кандидатурата на Ким Мун-су за президент; той ще се регистрира днес, предаде Йонхап

Управляващата партия в Южна Корея - "Силата на народа" (СН), реши след гласуване да запази Ким Мун-су като своя кандидат за президент на страната на изборите на 3 юни, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап. Консерваторите в Южна Корея
10.05.2025 06:03

Управляващата партия в Южна Корея се отказа от кандидата си за президентските избори и търси друг

Консерваторите в Южна Корея днес се отказаха от номинирания кандидат за президентските избори и започнаха процес по избор на нов кандидат, след като бившият премиер на страната се включи в предизборната надпревара четири седмици преди вота на 3 юни, предаде Ройтерс.
07.05.2025 14:16

Бившият премиер на Южна Корея заяви, че е най-опитен сред кандидатите за президент за водене на търговски преговори с Тръмп

Бившият южнокорейски премиер Ханд Док-су заяви на пресконференция, че е най-добрият кандидат за президентските избори на 3 юни за сключване на сделка с американския президент на фона на търговската война, поведена от САЩ, предаде Франс прес.
06.05.2025 17:50

Кои са основните кандидати на президентските избори в Южна Корея

На 3 юни в Южна Корея ще се произведат президентски избори след импийчмънта на президента Юн Сук-йол, който миналия месец беше отстранен от длъжност от Конституционния съд заради въвеждането на военно положение при опит за преврат през декември.
01.05.2025 11:16

Изпълняващият длъжността президент на Южна Корея подаде оставка, за да се кандидатира за поста; временен държавен глава ще е финансовият министър

Изпълняващият длъжността президент на Южна Корея Хан Док-су подаде оставка, като посочи, че ще се кандидатира на президентските избори на 3 юни, съобщи Йонхап.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:39 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация