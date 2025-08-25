Южнокорейски пратеник посети Пекин за нормализиране на отношенията с Китай

Южна Корея се надява да нормализира отношенията си с Китай, които са обтегнати през последните години, каза бившият председател на южнокорейския парламент Пак Бьон-сок, който пристигна начело на делегация в Пекин, по време на разговор с китайския външен министър Ван И в неделя, съобщи Ройтерс, като се позовава на външното министерство в Сеул.

В съобщението се казва, че двете страни са се договорили да засилят икономическото си сътрудничество.

Южнокорейският президент И Дже-мьон изпрати делегацията в Китай в момент, в който той самият замина за Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп.

Пак е казал на Ван, че се надяват двете страни да работят съвместно, за да „отворят вратата за нормализиране на отношенията между Южна Корея и Китай“, се казва в съобщението, разпространено от южнокорейската телевизия.

Пратеникът на Сеул е предал писмо от И Дже-мьон до китайския президент Си Цзинпин, в което го кани да присъства на срещата на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC) през октомври.

Ван е приветствал делегацията и е оценил посланието за развиване на отношенията между двете страни, се казва още в комюникето.

На срещата Пак е заявил, че „Новото правителство (на Южна Корея) ще се стреми към зряло развитие на партньорството на стратегическо сътрудничество между Южна Корея и Китай, основано на националния интерес, като същевременно продължава да развива съюза между Южна Корея и САЩ“.

Двете страни са се съгласили да работят за постигането на съществен прогрес в сътрудничеството в икономиката и по отношение на веригите на доставки.

В съобщение на китайското министерство на външните работи се казва, че Ван е заявил, че развитието на връзките между двете страни е показало, че добросъседството и търсенето на допирни точки при запазване на различията и разширяване на сътрудничеството са „правилния избор“.

Китайският външен министър е допълнил, че политиката на Китай е да съхранява стабилността и приемствеността в отношенията с Южна Корея и е призовал и двете страни за „подобрят националните чувства и да управляват правилно чувствителните елементи“, за да осигурят стабилен напредък в двустранните отношения.

Дипломатическите връзки между двете страни се подобриха след спора през 2017 г. за разполагането на американска ракетна система в Южна Корея, на което Пекин се противопостави.

Пекин и Сеул обаче си размениха остри думи през 2023 г. след критични бележки към Пекин от страна на вече бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол.