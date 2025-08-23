Южнокорейският президент пристигна на посещение в Япония

Подробно търсене

Николай Станоев
Южнокорейският президент И Дже-мьон слиза от самолета след пристигането си в Токио, 23 август 2025 г. Снимка: Киодо чрез АП
Токио,  
23.08.2025 08:46
Южнокорейският президент И Дже-мьон пристигна днес на посещение в Япония, където по-късно през деня ще се срещне с премиера Шигеру Ишиба, предадоха Йонхап и Киодо.

Това е първата визита в чужбина за И, който зае поста през юни след предсрочни избори, сложили край на политическата криза, предизвикана от въвеждането на военно положение през декември от тогавашния президент Юн Сук-йол. Утре южнокорейският президент ще се срещне с японски депутати, преди да отпътува за САЩ, където вдругиден ще се срещне с президента Доналд Тръмп.

Целта на посещението е разширяване на сътрудничеството на Сеул с Токио, като същевременно южнокорейският президент възнамерява да постави въпроса за японското колониално владичество в периода 1910-1945 г., обобщава Йонхап.

Очаква се разговорите между И Дже-мьон и Шигеру Ишиба дадат импулс на наскоро размразените отношения между двете страни, като бъде поставен акцент върху общата сигурност и икономическите предизвикателства, посочва Киодо. Южна Корея и Япония са изправени пред сходни предизвикателства - от севернокорейската ядрена и ракетна заплаха през нарастващото влияние на Китай до демографската криза в резултат на ниската раждаемост.

Освен това Сеул и Токио са близки съюзници на Вашингтон в Азиатско-тихоокеанския регион. Южна Корея и Япония искат да задълбочат сътрудничеството си със САЩ в областта на сигурността, като същевременно намерят решение на икономическите предизвикателства, дължащи се на по-високите вносни мита, наложени от американския президент Доналд Тръмп.

Южнокорейският президент и японският премиер също така ще отбележат 60-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

