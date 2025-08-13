Подробно търсене

Анелия Пенкова
Южнокорейският президент ще посети Япония, за да се срещне с премиера на страната
Южнокорейският президент И Дже-мьон. (Kim Min-Hee/Pool Photo via AP, File)
Сеул,  
13.08.2025 11:16
 (БТА)

Южнокорейският президент И Дже-мьон ще посети Япония на 23 и 24 август и ще проведе среща с премиера Шигеру Ишиба, съобщи днес неговата канцелария, цитирана от Ройтерс.

Лидерите ще обсъдят начини за укрепване на регионалния мир и за засилване на тристранното сътрудничество с Вашингтон, каза пред репортери говорителят Кан Ю-джун, но не уточни в кой от двата дни ще бъде срещата. 

В миналото И Дже-мьон бе критично настроен към опитите на южнокорейските правителства за подобряване на отношенията с Токио, въпреки че през юни се срещна с Ишиба в кулоарите на срещата на Г-7 в Канада и двамата си обещаха да укрепят отношенията между страните си. 

Връзките между двете държави съюзници на САЩ често са под напрежение заради спорове в миналото, свързани с колониалното управление на Япония над Корейския полуостров в период 1910-1945 г. 

Втората им среща ще се проведе в момент, когато икономическите суперсили на Азия се борят с последствията от митата на САЩ, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Посещението на И Дже-мьон в Япония ще се осъществи малко преди визитата му в САЩ, където на 25 август е планирано да се срещне с Тръмп.

/НС/

