Северна Корея предупреди, че ще предприеме мерки в отговор на съвместни военни учения между САЩ и Южна Корея

Северна Корея осъди голямо съвместно учение, планирано от южнокорейските и американските въоръжени сили, наричайки го „пряка военна провокация” и предупреди за ответни действия. Министърът на отбраната на Северна Корея Но Гуан-чхол заяви, че армията има „абсолютна мисия” да защити националната сигурност срещу мащабните 11-дневни учения на Южна Корея и САЩ, които според него представляват реална и опасна заплаха, предаде Ройтерс..

„Въоръжените сили на КНДР ще се справят с военните учения на САЩ и (Южна) Корея с решителни контрамерки и ще упражнят строго суверенното си право“, се казва в изявление на Но, публикувано от държавната КЦТА.

Министърът добави, че ученията, които ще се проведат под претекст за защита срещу заплаха, са допълнително доказателство за конфронтационните намерения на двете страни, което повишава враждебността и допълнително дестабилизира регионалната сигурност.

Северна Корея редовно осъжда военните учения на Южна Корея и САЩ. В миналото тя нарече някои от тези военни маневри „репетиция“ за ядрена война на Корейския полуостров.

Южна Корея и САЩ обявиха миналата седмица, че годишните учения ще започнат на 18 август, за да се тестват командването и контролът и мобилизацията на войските в рамките на подобрена стратегия за сигурност срещу засилената ядрена заплаха от страна на заплаха от страна на Северна Корея.

Въпреки това съюзниците заявиха, че голяма част от полевите учения ще бъдат отложени и ще се проведат отделно следващия месец заради метеорологичните условия. Отлагането беше широко възприето като подтикнато от либералния президент на Южна Корея И Дже-мьон, който спечели предсрочните избори през юни. Смята се, че той иска да облекчи напрежението с Пхенян.