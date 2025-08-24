Подробно търсене

Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана

Илиян Цвейн
Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, архив
Сеул,  
24.08.2025 01:34
 (БТА)

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е наблюдавал изстрелване на нови противовъздушни ракети, с което е била изпитана тяхната боеспособност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Новите противовъздушни оръжейни системи са показали "бърза реакция" към въздушни цели като атакуващи дронове и крилати ракети.

Очаква се в понеделник президентите на САЩ и Южна Корея – Доналд Тръмп и И Дже-мьон да се срещнат във Вашингтон. Двамата президенти ще обсъдят укрепването на съюза между двете страни и партньорството в областта на сигурността и икономиката, посочват от канцеларията на южнокорейския лидер.

По-рано този месец Ким Чен-ун осъди съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея като опит да се поддържат "най-враждебни и конфронтационни" отношения със Северна Корея. Ким обеща да ускори ядреното въоръжаване на страната си.

/ИЦ/

Към 04:25 на 24.08.2025

