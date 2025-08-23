Подробно търсене

Николай Велев
Северна Корея заяви, че южнокорейски военнослужещи са произвели предупредителни изстрели в района на общата граница
Южнокорейски военнослужещи патрулират по границата със Северна Корея. Снимка: АП/Ahn Young-joon)
Пхенян,  
23.08.2025 01:52
 (БТА)

Пхенян заяви, че южнокорейски военнослужещи са произвели предупредителни изстрели в района на границата между двете Кореи и определи тези действия като умишлена провокация, предаде Ройтерс.

Освен това Северна Корея каза, че зачестяват предупредителните съобщения, които южнокорейската армия отправя чрез високоговорители, поставени по границата.

Миналата година Северна Корея започна да строи заграждения по силно укрепената граница, както и да взривява пътища и железопътни линии, свързващи двете Кореи.

Пхенян ще "предприеме съответни контрамерки“ за всяко препятствие пред проекта за поставяне на загражденията, предупреди днес генерал-лейтенант Ko Йон-чхол, заместник-началник на Генералния щаб на севернокорейската армия. 

Това послание противоречи на изявлението на южнокорейския президент И Дже-мьон от миналата седмица, че ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата с Северна Корея.

Пхенян днес също така разкритикува съвместните военни учения между Южна Корея и САЩ като "крайно провокативна… тренировка за реална война". Сеул и Вашингтон казват, че целите им са изцяло отбранителни.

/НВ/

Свързани новини

18.08.2025 05:41

Южнокорейският президент разпореди частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея

Южнокорейският президент И Дже-мьон, който се стреми да подобри обтегнатите отношения с Пхенян, разпореди днес на правителството си да подготви частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея, предаде Ройтерс.
15.08.2025 05:45

Ким Чен-ун приветства съюза на Северна Корея с Русия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун приветства съюза на Северна Корея с Русия. Той направи това в изявление по повод 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японското колониално владичество, съобщи държавната информационна агенция
14.08.2025 01:16

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун отхвърля сондажите за мир на Южна Корея

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че мирните увертюри, направени от новото либерално правителство на Южна Корея, са "измама" и отрече Пхенян да е предприел реципрочни действия.
11.08.2025 04:16

Северна Корея предупреди, че ще предприеме мерки в отговор на съвместни военни учения между САЩ и Южна Корея

Северна Корея осъди голямо съвместно учение, планирано от южнокорейските и американските въоръжени сили, наричайки го „пряка военна провокация” и предупреди за ответни действия. Министърът на отбраната на Северна Корея Но Гуан-чхол заяви, че армията

