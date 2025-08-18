Подробно търсене

Южнокорейският президент разпореди частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея

Алексей Маргоевски
Южнокорейският президент разпореди частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея
Южнокорейският президент разпореди частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея
Южнокорейският президент И Дже-мьон. Снимка: Kim Min-Hee/Kyodo News via AP
Сеул,  
18.08.2025 05:41
 (БТА)

Южнокорейският президент И Дже-мьон, който се стреми да подобри обтегнатите отношения с Пхенян, разпореди днес на правителството си да подготви частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея, предаде Ройтерс.

Той не уточни кои споразумения има предвид, но в петък каза, че Сеул възнамерява да възстанови действието на анулираното споразумение от 2018 г. за преустановяване на някои военни дейности по протежение на границата със Северна Корея.

"Отношенията между Южна и Северна Корея са ключови, за защита на националните интереси на Южна Корея и за разширяване на полето на дипломацията в контекста на бързо променящите се външни условия", каза днес И Дже-мьон по време на правителствено заседание.

"Моля съответните министерства да подготвят поетапното прилагане на съществуващите споразумения между двете Кореи, като започнат откъдето е възможно", каза президентът.

Откакто дойде на власт през юни правителството на И Дже-мьон се стреми да подобри отношенията между двете Кореи, които все още технически са в състояние на война. Въпреки това досега севернокорейските представители отхвърлят в изказвания пред държавните медии мирните инициативи на южнокорейският президент либерал.

/АМ/

Свързани новини

15.08.2025 13:18

Китай и Южна Корея разкритикуваха посещението на японски политици в храма Ясукуни, смятан за символ на милитаризма

Южнокорейското правителство изрази "дълбоко разочарование и съжаление" по повод посещението на японски политици, включително най-малко един министър, в шинтоисткото светилище Ясукуни, като заяви, че бъдещите отношения трябва да се градят върху покаянието на Япония за миналите грешки, съобщи министерството на външните работи, цитирано от Ройтерс.
15.08.2025 07:05

Южна Корея ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата с Северна Корея

Южна Корея ще се опита да възобнови междукорейското сътрудничество и възнамерява да възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея, заяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон. В реч по повод
14.08.2025 01:16

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун отхвърля сондажите за мир на Южна Корея

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви, че мирните увертюри, направени от новото либерално правителство на Южна Корея, са "измама" и отрече Пхенян да е предприел реципрочни действия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:29 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация