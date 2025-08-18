Южнокорейският президент разпореди частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея

Южнокорейският президент И Дже-мьон, който се стреми да подобри обтегнатите отношения с Пхенян, разпореди днес на правителството си да подготви частично поетапно прилагане на съществуващите споразумения със Северна Корея, предаде Ройтерс.

Той не уточни кои споразумения има предвид, но в петък каза, че Сеул възнамерява да възстанови действието на анулираното споразумение от 2018 г. за преустановяване на някои военни дейности по протежение на границата със Северна Корея.

"Отношенията между Южна и Северна Корея са ключови, за защита на националните интереси на Южна Корея и за разширяване на полето на дипломацията в контекста на бързо променящите се външни условия", каза днес И Дже-мьон по време на правителствено заседание.

"Моля съответните министерства да подготвят поетапното прилагане на съществуващите споразумения между двете Кореи, като започнат откъдето е възможно", каза президентът.

Откакто дойде на власт през юни правителството на И Дже-мьон се стреми да подобри отношенията между двете Кореи, които все още технически са в състояние на война. Въпреки това досега севернокорейските представители отхвърлят в изказвания пред държавните медии мирните инициативи на южнокорейският президент либерал.