Южнокорейският външен министър се очаква да се срещне с Марко Рубио, съобщи Йонхап

Анелия Пенкова
Чо Хьон и Марко Рубио. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
Сеул,  
22.08.2025 11:55
 (БТА)

Министърът на външните работи на Южна Корея Чo Хьон се очаква да се срещне днес с американския държавен секретар Марко Рубио преди срещата между лидерите на двете страни, предаде Йонхап. 

Американският президент Доналд Тръмп и южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещнат в понеделник във Вашингтон. Южнокорейското външно министерство отказа да коментира въпроса. 

Същевременно съветникът по националната сигурност на страната Уи Сон-лак каза днес, че Сеул разглежда планове за американски инвестиции и закупуване на американски оръжия преди срещата между двамата президенти, предаде Ройтерс.

Той добави, че обновяването на отношенията между двете страни предвид враждата между САЩ и Китай е една от целите на срещата.

