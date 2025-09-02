Подробно търсене
Владимир Арангелов
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в Китай с влак, съобщиха държавните медии на Северна Корея
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун в новопостроено съоръжение за отглеждане на аквакултури в Северна Корея, 31 август 2025 година. Снимка: Korean Central News Agency/Korea News Service чрез AP
Сеул,  
02.09.2025 03:53
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със специалния си влак рано тази сутрин, за да присъства на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирайки севернокорейските държавни медии.

Ким тръгна от Пхенян за Китай снощи и премина границата рано тази сутрин, съобщи севернокорейският държавен вестник „Родон Синмун“.

Очаква се Ким да присъства на военния парад в Пекин утре заедно с китайския президент Си Цзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

„Родон Синмун“ публикува снимки на Ким, седнал на бюро в тъмнозелен влак, който изглежда подобен на бронирания влак, използван и преди от севернокорейския лидер, за да пътува до други страни.

Преди да пресече границата с Китай, Ким снощи посети ракетна лаборатория, която разработва композитни материали от въглеродни влакна, използвани в двигатели за междуконтинентални балистични ракети, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

„Максималната тяга на новия двигател с твърдо гориво, използващ композитни материали от въглеродни влакна, е 1960 килонютона, като се планира той да бъде използван в междуконтиненталните балистични ракети от серията „Хвасон-19” и следващото поколение... „Хвасон-20”, добави КЦТА.

В изявление, публикувано снощи на сайта на севернокорейското министерство на външните работи, се изразява подкрепа за изказванията на Си на срещата на върха на ШОС, в които той призова за по-справедливо глобално управление, и се добавя, че сътрудничеството между Северна Корея и Китай ще бъде засилено, за да бъде преследвана тази цел.

По време на срещата на върха снощи, в която участваха лидерите на Русия и Индия, Си представи своята визия за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, който да дава приоритет на „Глобалния Юг“, в пряко предизвикателство към САЩ, отбелязва Ройтерс.

