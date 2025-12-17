Двама души са загинали, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

site.btaДвама души са загинали, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие
Двама души са загинали, а 22 -ма са ранени при 21 катастрофи през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
В София са станали 10 тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са 11 души.
От началото на месеца МВР регистрира 260 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 311 са пострадали.
От началото на годината са станали 6403 катастрофи с 441 загинали и 7958 ранени.
/МК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина