Николета Василева
Двама души са загинали, а 22-ма са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие
Снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
София ,  
17.12.2025 08:27
 (БТА)

Двама души са загинали, а 22 -ма са ранени при 21 катастрофи през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си. 

В София са станали 10 тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са 11 души. 

От началото на месеца МВР регистрира 260 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 311 са пострадали.

От началото на годината са станали 6403 катастрофи с 441 загинали и 7958 ранени.

/МК/

Към 09:07 на 17.12.2025 Новините от днес

