Севернокорейският лидер Ким Чен-ун пристигна в Китай с влак, съобщи КЦТА

Владимир Арангелов
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун маха, преди да се качи във влака си след след посещение във Владивосток в руския Далечен изток, 17 септември 2023 г. (Gvernment of Primorsky Krai Region via AP, File)
Сеул,  
02.09.2025 02:29
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун замина за Китай с влак снощи, за да присъства на честванията по повод официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде днес държавната медия на Северна Корея КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Влакът на Ким е преминал границата с Китай рано тази сутрин потвърди севернокорейската медия.

Южнокорейската новинарска агенция Йонхап снощи съобщи, че Ким е напуснал Пхенян със специалната си влакова композиция, за да присъства на военния парад в Китай.

КЦТА каза още, че преди да отпътува към Китай, севернокорейският лидер снощи е посетил ракетна лаборатория, която разработва композитни материали от въглеродни влакна, които да се използват в двигатели за междуконтинентални балистични ракети.

/ВА/

Към 03:49 на 02.09.2025 Новините от днес

