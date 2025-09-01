Подробно търсене

Китайският президент ще председателства срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Любомир Мартинов
Си Цзинпин. (Xie Huanchi/Xinhua via AP)
Тянцзин,  
01.09.2025 05:33
 (БТА)

Китайският президент Си Цзинпин ще събере днес лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители, за среща на върха, предназначена да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, предаде АФП.

Ръководителят на втората по големина икономика в света ще председателства в пристанищния мегаполис Тянцзин откриването на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) – първата след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ: търговска конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия, войната в Украйна и иранския ядрен спор.

Общо около двайсет държави ще бъдат представени на форума, който ще събере, наред с други, руския президент Владимир Путин, иранския президент Масуд Пезешкиан, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и беларуския президент Александър Лукашенко, както и индийския премиер Нарендра Моди и пакистанския премиер Шехбаз Шариф.

„Факторите за нестабилност, несигурност и непредсказуемост значително се увеличиха“, подчерта вчера Си Цзинпин, цитиран от държавните медии, по време на прием в чест на гостите си, „докато светът навлиза във фаза на ускорени промени“.

„Шанхайската организация за сътрудничество носи още по-голяма отговорност да запази регионалния мир и стабилност и да насърчава развитието и просперитета на всички страни“, добави той.

Държавите от ШОС представляват почти половината от населението на света и 23,5% от световния БВП. Организацията често е представяна като противотежест на НАТО. Нейното пространство съдържа значителни енергийни резерви.

Форумът открива серия от прояви, чрез които Китай възнамерява да демонстрира не само дипломатическия си обхват, но и ударната си мощ, като същевременно се представя като полюс на стабилност в разделен свят, отбеляза АФП.

Путин и няколко други участници ще присъстват в сряда на демонстрация на военните способности на страната по време на голям парад в Пекин за отбелязване на 80-годишнината от края на Втората световна война.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще направи за случая едно от редките си пътувания извън страната си. Северна Корея се превърна в един от основните съюзници на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Много от съюзниците на Киев подозират Пекин, че също подкрепя Москва в конфликта, посочи АФП. Китай настоява за неутралитет и обвинява западните държави, че удължават военните действия, въоръжавайки Украйна.

 

/ЛМ/

