Путин и Си са обсъдили неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, съобщи Кремъл

Асен Георгиев
Президентите Путин и Си се ръкуват на церемонията по посрещането. Снимка: АП/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.
Тянцзин,  
31.08.2025 17:09
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин обсъдиха неотдавнашните контакти между Русия и САЩ, предадоха ТАСС и Ройтерс, като цитират изявление на съветника на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков.

Двамата президенти са се срещнали в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в китайския град Тянцзин и са обсъдили контактите с Вашингтон, отбеляза той пред руски медии, без да съобщи други подробности.

По-рано този месец Путин се срещна в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, припомня Ройтерс.

/АГ/

31.08.2025 17:35

Си Цзинпин: ШОС носи "по-голяма отговорност" за поддържането на регионалния мир

Форумът за сигурност на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) сега носи "по-голяма отговорност" за опазването на регионалния мир и стабилност, както и за насърчаването на развитието и просперитета на своите членки, заяви китайският президент Си Цзинпин пред около 20 световни лидери, които той посрещна тази вечер, предаде Ройтерс.
31.08.2025 15:25

Кремъл заяви, че Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е
31.08.2025 14:43

Ердоган и Си Цзинпин са обсъдили ситуацията в Газа, войната в Украйна и задълбочаването на сътрудничеството между Турция и Китай

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна с китайския президент Си Цзинпин, съобщи турското издание "Дейли сабах". Срещата на двамата президенти идва преди вечеря, която Си Цзинпин организира за лидерите, участващи в срещата на върха на
31.08.2025 09:03

Китайският президент Си Цзинпин започна двустранна среща с индийския премиер Моди в Тянцзин преди форума на ШОС

Китайският президент Си Цзинпин и индийският министър-председател Нарендра Моди започнаха двустранна среща в северния пристанищен град Тянцзин, съобщи днес държавната агенция Синхуа.

