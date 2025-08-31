Подробно търсене

Кремъл заяви, че Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Виктор Турмаков
Дмитрий Песков в Кремъл. Снимка: АП/Pavel Bednyakov, Pool.
Москва,  
31.08.2025 15:25
 (БТА)
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс.

Според Песков „европейската партия на войната“ продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. „Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция“, допълни той.

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км.  на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.

31.08.2025 12:53

Украинският генерален щаб заяви, че през лятото руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един украински град

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че въпреки твърденията на Москва, че е провела успешно лятно настъпление, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един значителен украински град и „грубо са преувеличили“ данните, свързани с завзетите територии, предаде Ройтерс.
31.08.2025 02:50

Съюзниците на Украйна трябва да гарантират, че Русия няма да има икономическа възможност да води война, заяви Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини, предаде Ройтерс."Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц на регионално събитие на германските консерватори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
30.08.2025 17:12

Руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна, заяви началникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна, предаде Ройтерс.
29.08.2025 19:14

Руският министър на отбраната заяви, че въоръжените сили на страната са ускорили напредването си в Украйна

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви днес, че руските въоръжени сили са ускорили напредъка си в Украйна и са поели този месец контрол над 600 – 700 кв. км. територия, в сравнение с 300 – 400 кв. км. в началото на годината, предаде

