Подробно търсене

Украинският генерален щаб заяви, че през лятото руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един украински град

Виктор Турмаков
Украинският генерален щаб заяви, че през лятото руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един украински град
Украинският генерален щаб заяви, че през лятото руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един украински град
Украински военни управляват минохвъргачка на позиции в Донецка област. Снимка: Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP
Киев,  
31.08.2025 12:53
 (БТА)
Етикети

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че въпреки твърденията на Москва, че е провела успешно лятно настъпление, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един значителен украински град и „грубо са преувеличили“ данните, свързани с завзетите територии, предаде Ройтерс.

Вчера началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

„Въпреки твърденията на Герасимов, руските сили не са поели пълен контрол дори и над един значителен град“, съобщи в изявление в социалните мрежи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Представените от окупаторите данни за превзетите територии и селища са грубо преувеличени“, допълниха от ВСУ.

/ДИ/

Свързани новини

30.08.2025 17:12

Руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна, заяви началникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна, предаде Ройтерс.
28.08.2025 14:48

Русия заяви, че нощната ѝ атака срещу Украйна е била насочена срещу военни фабрики и въздушни бази

Руското министерство на отбраната заяви днес, че е нанесло удари по военно-промишлени съоръжения и военни въздушни бази по време на мащабна нощна атака срещу Украйна, предаде Ройтерс.
24.08.2025 13:05

Русия заяви, че е завзела още едно селище в украинската Днепропетровска област

Руското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са завзели населеното място Филия в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс. Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.  

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:26 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация