Украинският генерален щаб заяви, че през лятото руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един украински град

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че въпреки твърденията на Москва, че е провела успешно лятно настъпление, руските сили не са успели да поемат пълен контрол над нито един значителен украински град и „грубо са преувеличили“ данните, свързани с завзетите територии, предаде Ройтерс.

Вчера началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

„Въпреки твърденията на Герасимов, руските сили не са поели пълен контрол дори и над един значителен град“, съобщи в изявление в социалните мрежи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Представените от окупаторите данни за превзетите територии и селища са грубо преувеличени“, допълниха от ВСУ.