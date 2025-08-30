site.btaРуските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна, заяви началникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация
Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна, предаде Ройтерс.
В обръщение към заместниците си, публикувана в официалната медия на министерството на отбраната на Русия – „Звезда“ – Герасимов заяви, че в момента Русия контролира 99,7% от украинската Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област. В отчета си за пролетно-лятната кампания за настоящата година той докладва, че от март насам Русия е завзела повече от 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.
Според него в момента Въоръжените сили на Руската федерация изпълняват успешно задачи по създаване край границите на страната в украинските Сумска и Харковска област на зони за сигурност. Той допълни, че в момента са блокирали напълно град Купянск в Донецка област и контролират около половината му територия, предаде ТАСС.
„Стратегическата инициатива се намира изцяло у руските войски“, заяви Герасимов.
„Днес ще уточним задачите на войсковите групи в различните направления през есенния период“, допълни той.
/ДИ/
