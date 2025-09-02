Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ, заяви украинското външно министерство

site.btaУкрайна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ, заяви украинското външно министерство
Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката атомна електроцентрала и изтеглянето на руските войски е единственият начин за гарантиране на нейната безопасност, заяви днес украинското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
В изявлението на ведомството не се споменава изрично руският президент Владимир Путин, който по време на посещението си в Китай каза, че Москва е готова да си сътрудничи със САЩ по отношение на атомната електроцентрала, превзета от Русия в първите седмици след инвазията през февруари 2022 г.
"Запорожката атомна електроцентрала е и ще остане неделима част от суверенната територия на Украйна. Всеки опит на Русия да поставя под въпрос този факт е юридически нищожен и политически безсмислен", изтъква министерството.
"Единственият начин за възстановяване на ядрената безопасност е незабавното и пълно изтегляне на руската армия и другия персонал от Запорожката атомна електроцентрала", се казва още в изявлението.
