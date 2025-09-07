Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ, каза тамошната руска управа

Украински дронове са нанесли удари по покрива на център за обучение в комплекса на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е под руски контрол, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руската управа на атомната електроцентрала от снощи.

Руската администрация уточни, че са нанесени незначителни щети и че не е отчетено покачване на радиоационните нива.

Ударите са били нанесени на място, отстоящо на около 300 метра от блок на ядрен реактор, заяви управата в приложението "Телеграм".

"Този център е уникален - в него се намира единственото в света пълномащабно копие на зала с ядрени реактори, което е от стратегическа важност за обучението на персонала", гласи изявлението.

Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - разполага с 6 ядрени реактора. Те не работят, но при все това централата се нуждае от енергоснабдяване, защото ядреното гориво трябва постоянно да се охлажда, посочва Ройтерс.

Украинското нападение не е възпрепятствало дейностите в централата, уточниха от назначената от Русия администрация.

"Оперативните норми на безопасност не бяха нарушени и радиационните нива се движат в рамките на нормалното", обърнаха внимание от управата на Запорожкаа АЕЦ.

Ройтерс прави уговорката, че не може да се провери достоверността на информацията, както и че за момента няма реакция от украинска страна.

Москва превзе Запорожката АЕЦ в първите седмици на настъплението си в Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г., припомня Ройтерс.