Подробно търсене

Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ, каза тамошната руска управа

Иво Тасев
Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ, каза тамошната руска управа
Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ, каза тамошната руска управа
Запорожката АЕЦ, снимана на 27 юни 2023 г. Снимка: AP Photo/Libkos
Запорожие,  
07.09.2025 01:15
 (БТА)
Етикети

Украински дронове са нанесли удари по покрива на център за обучение в комплекса на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е под руски контрол, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руската управа на атомната електроцентрала от снощи.

Руската администрация уточни, че са нанесени незначителни щети и че не е отчетено покачване на радиоационните нива.

Ударите са били нанесени на място, отстоящо на около 300 метра от блок на ядрен реактор, заяви управата в приложението "Телеграм".

"Този център е уникален - в него се намира единственото в света пълномащабно копие на зала с ядрени реактори, което е от стратегическа важност за обучението на персонала", гласи изявлението.

Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - разполага с 6 ядрени реактора. Те не работят, но при все това централата се нуждае от енергоснабдяване, защото ядреното гориво трябва постоянно да се охлажда, посочва Ройтерс.

Украинското нападение не е възпрепятствало дейностите в централата, уточниха от назначената от Русия администрация.

"Оперативните норми на безопасност не бяха нарушени и радиационните нива се движат в рамките на нормалното", обърнаха внимание от управата на Запорожкаа АЕЦ.

Ройтерс прави уговорката, че не може да се провери достоверността на информацията, както и че за момента няма реакция от украинска страна.

Москва превзе Запорожката АЕЦ в първите седмици на настъплението си в Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

/ИТ/

Свързани новини

02.09.2025 21:43

Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката АЕЦ, заяви украинското външно министерство

Украйна никога няма да се съгласи да приеме руската окупация на Запорожката атомна електроцентрала и изтеглянето на руските войски е единственият начин за гарантиране на нейната безопасност, заяви днес украинското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
02.09.2025 19:00

Путин каза, че правителството на Тръмп се вслушва в руските аргументи по въпроса за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес.
20.08.2025 04:36

Украинска въздушна атака остави без ток части от контролираната от Москва украинска Запорожка област, съобщи назначеният от Русия губернатор

Украинска атака с дронове тази нощ предизвика прекъсване на електрозахранването в някои райони на контролираната от Русия украинска област Запорожие, заяви назначеният от Москва губернатор, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:17 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация