Общинските съветници в Русе ще разгледат 28 точки на днешното си заседание. Това съобщиха от пресцентъра на Общинския съвет в крайдунавския град.

Дневният ред включва провеждане на конкурс за управител на "Медицински център 1 - Русе" ЕООД, както и обсъждане на предложението за допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, чрез включването на девиз като един от символите ѝ.

Основна част от докладните са свързани с управлението на общинската собственост. Общинските съветници ще разгледат предложения за откриване на публични търгове за продажба на недвижими имоти в различни райони.

Сред докладните е и приемане на решение относно одобряване на новоизградени активи по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура", който е финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

В областта на градското планиране ще бъде представен План за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026-2036 г., както и предложение за изменение на Общия устройствен план.

Съветниците ще обсъдят направените предложения за изменение и допълнение на Наредба №16 и на Наредба №14. Нова наредба предвижда регистриране на индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга на територията на общината.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за приемане на програмата за развитие на читалищната дейност през идната година, както и на свой етичен кодекс.