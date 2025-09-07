Икономическият натиск може да подтикне Русия да седне на масата за преговори, заяви министърът на финансите на САЩ

site.btaИкономическият натиск може да подтикне Русия да седне на масата за преговори, заяви министърът на финансите на САЩ
Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви днес, че допълнителен икономически натиск от страна на САЩ и Европа може да подтикне руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори с Украйна, предаде Ройтерс.
„Ако САЩ и (Европейският съюз) се включат, наложат повече санкции, вторични мита на страните, които купуват руски петрол, руската икономика ще се срине напълно и това ще подтикне президента Путин да седне на масата за преговори“, каза Бесънт в предаването „Среща с пресата“ на Ен Би Си.
Министърът на финансите заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп е „готова да увеличи натиска върху Русия“.
„Имаме нужда от подкрепата на нашите европейски партньори, защото ако САЩ и ЕС действат заедно, в момента сме в надпревара между това колко дълго украинската армия може да издържи и колко дълго руската икономика може да издържи“, добави обаче той.
Тръмп е разочарован от неспособността си да спре сраженията в Украйна, след като когато встъпи в длъжност през януари предсказа, че ще може бързо да сложи край на войната, отбелязва Ройтерс.
Той отложи налагането на нови санкции срещу Русия и Китай, който е един от най-големите купувачи на руски нефт. Тръмп обаче увеличи митата върху вноса в САЩ от Индия - друг от големите потребители на руска енергия.
/ЛМ/
