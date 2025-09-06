Подробно търсене

Доналд Тръмп каза, че все още работи по гаранциите за сигурността на Украйна

Владимир Сахатчиев
Доналд Тръмп каза, че все още работи по гаранциите за сигурността на Украйна
Доналд Тръмп каза, че все още работи по гаранциите за сигурността на Украйна
Поставяне на американското и украинското знаме в зала за пресконференции в Киев преди изказване пред журналисти американския сенатор от републиканците Линдзи Греъм, 18 март 2024 г. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Вашингтон,  
06.09.2025 00:51
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна, които да помогнат за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Ройтерс.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски каза, че се обсъжда разполагането на хиляди чуждестранни военнослужещи в Украйна в рамките на следвоенните гаранции за сигурност за Киев.

Предишния ден френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са поели ангажимент да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, включително международни сили по въздух, земя и вода. Първоначално той посочи, че тези страни ще разположат сили в Украйна, но по-късно уточни, че част от тях ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

/ВС/

Свързани новини

05.09.2025 23:37

Ако Владимир Путин наистина искаше край на войната, нямаше да подстрекава съседите ни да ни налагат енергийна блокада, каза Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че ако руският му колега Владимир Путин искрено желае край на войната, той е нямало да насъсква съседите на Украйна да ѝ налагат енергийна блокада. Зеленски каза това на пресконференцията със словашкия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:30 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация