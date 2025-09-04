Зеленски и европейските лидери настояха за подкрепени от САЩ гаранции за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери се срещнаха в Париж днес, за да обсъдят гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и продължаващ американски ангажимент след края на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които са начело на „Коалицията на желаещите“, настояват, че каквато и да било европейска сила за „гаранции“ в Украйна трябва да има подкрепа от страна на САЩ.

Канцеларията на Стармър зави след срещата, че британският премиер е подчертал, „че групата има ненарушим ангажимент към Украйна с подкрепата на президента Тръмп и че е ясно, че сега трябва да бъде оказан допълнителен натиск върху (руския президент Владимир) Путин, за да бъде гарантирано прекратяване на военните действия“.

В изявлението на канцеларията също така се споменава решение на коалицията да бъдат предоставени на Украйна ракети с голям обсег, „за да бъдат допълнително укрепени запасите на страната“.

Преди днешната среща Макрон каза, че подготвителната работа по гаранциите за сигурност е приключила и сега се очаква те да бъдат одобрени на политическо ниво. След срещата френският президент бе по-конкретен.

Двадесет и шест предимно европейски страни, са се ангажирали да участват в "мироопазващи сили" в рамките на едно бъдещо прекратяване на огъня между Москва и Киев, като разположат войски в Украйна или като "установят присъствие на сушата, в морето или във въздуха", обяви Макрон, цитиран от Франс прес.

"Тези сили нямат намерение или цел да водят война срещу Русия", заяви френският президент пред журналисти в Париж след срещата на "Коалицията на желаещите" – група предимно европейски държави, подкрепящи Украйна – и след видеоконферентен разговор между основните европейски съюзници на Украйна и Доналд Тръмп.

Макрон увери, че американската подкрепа за тези гаранции за сигурност за Киев ще бъде финализирана в следващите дни и че американците са били "много ясни" относно участието си. "Няма съмнение по този въпрос", отбеляза френският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски каза по този повод: "Разчитаме на подкрепата за гаранциите на САЩ".

След като 26 държави вече официално потвърдиха своя принос, Макрон каза, че не би искал да разкрива подробности за постигнатите договорености пред Русия, посочва АФП.

Германия, Италия и Полша са сред 26-те страни, които са обещали подкрепата си за възстановяването на украинската армия или за сигурността на нейната територия, във въздуха и в морето, каза той.

"През февруари миналата година, в същата тази зала, [...] двама от нас казахме, че може би един ден ще сме готови да изпратим войски на терен. Това бяха Литва и Франция. Две държави. И припомням, че атмосферата беше доста негативна", каза Макрон.

По думите му, гаранциите за сигурност "имат за цел преди всичко да подсигурят, че в преговорите няма да има ограничения по отношение на състава или способностите на украинската армия. "Това е, което защитаваме и ще защитаваме докрай", добави френския президент.

Той също така увери, че европейците ще наложат нови санкции на Русия "в сътрудничество със САЩ", ако Москва продължи да отказва да преговаря за мир. Макрон уточни, че ще има "нови контакти между американците и руснаците".

На свой ред, Зеленски посочи, че идеята на Русия той да пристигне в Москва за среща с руския президент Владимир Путин означава, че руската страна не иска подобна среща да се случи.

"Сред гаранциите за сигурност, които виждаме, членството в Европейския съюз е задължителна икономическа, политическа и геополитическа гаранция за сигурност", заяви украинският президент на съвместна пресконференция с френския си колега в Париж. Зеленски подчерта, че това е "отделен въпрос" в текущите дискусии, отбелязва ДПА.