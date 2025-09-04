Тръмп e разкритикувал европейските лидери за закупуването на руски петрол, каза говорител на Белия дом

Подробно търсене

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп прие украинския президент Володимир Зеленски и редица европейски лидери на среща в Белия дом миналия месец, 18 август 2025 г. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
04.09.2025 19:45
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп е казал днес на европейските лидери, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това помага за финансирането на войната срещу Украйна, заяви говорител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Тръмп се включи виртуално в срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж под председателството на френския президент Еманюел Макрон, на която бяха обсъдени гаранции за сигурността на Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

„Президентът Макрон и европейските лидери се обадиха на президента Тръмп по време на срещата на „Коалицията на желаещите“. Тръмп подчерта, че Европа трябва да спре да купува руски петрол, тъй като това финансира войната – Русия е получила 1,1 милиарда евро от продажбите си на горива за Европейския съюз в рамките на една година“, каза цитираният говорител на Белия дом.

Той добави, че Тръмп е призовал „европейските лидери да упражнят икономически натиск над Китай заради финансирането от негова страна на войната, водена от Русия“.

Европейската комисия предложи законови мерки за постепенно спиране най-късно от 1 януари 2028 г. на вноса на руски петрол и газ, като Брюксел се стреми да прекъсне своите датиращи от десетилетия връзки с Русия в областта на енергетиката след началото на войната в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ е ядосан от неспособността си да спре бойните действия в Украйна, след като се бе зарекъл, че ще спре войната за един ден, след като встъпи в длъжност, посочва Ройтерс. Тръмп се върна на поста през януари тази година.

Говорителят на Белия дом заяви още, че украинският президент Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са били сред участниците в срещата на върха в Елисейския дворец днес.

„Срещата на „Коалицията на желаещите“ се състоя днес, като бяха обсъдени гаранции за сигурност за Украйна. Президентът Тръмп постави под въпрос сериозните намерения на участниците в срещата заради това, че те продължават да допринасят за финансирането на икономиката на Русия, съответно и на войната. Президентът на САЩ заяви ясно, че това не е неговата война и че европейците също трябва да предприемат действия“, добави цитираният говорител на Белия дом.

04.09.2025 19:59

ПАП: "Коалицията от желаещите" е решена да помогне на Украйна, заяви Доналд Туск

Полският министър-председател Доналд Туск заяви след срещата на "Коалицията на желаещите", че лидерите са демонстрирали единна позиция и решимост да продължат подкрепата си за Украйна във войната с Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП.
04.09.2025 19:26

Италия няма да изпрати свои войници в Украйна, заяви Мелони пред "Коалицията на желаещите"

Италия няма да изпрати войски в Украйна, за да следи за спазването на евентуално мирно споразумение с Русия, каза премиерът Джорджа Мелони пред „Коалицията на желаещите“, съобщи АНСА.
04.09.2025 18:16

След срещата в Париж Зеленски каза, че всички участници са се съгласили, че Русия отхвърля инициативите за мир

След срещата в Париж на „Коалицията на желаещите“ украинският президент Володимир Зеленски каза, че всички участници са се съгласили, че Русия отхвърля всички инициативи за мир, предаде Ройтерс.
04.09.2025 17:50

Германия все още не е взела решение за военен ангажимент към Украйна, каза говорител на правителството в Берлин

Германия е готова да увеличи финансирането и да помага още повече за обучението на украинските въоръжени сили, но ще вземе решение за по-нататъшни военни ангажименти към Украйна след като станат ясни общите условия, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.
04.09.2025 17:21

Турция потвърди готовността си да играе основополагаща роля за установяването на мир между Русия и Украйна

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз заяви в профила си в „Ен Сосял“, че Турция отново потвърждава готовността си да играе основополагаща роля за установяването на мир между Русия и Украйна, след като се включи в днешната среща на върха на „Коалицията на желаещите“.
04.09.2025 16:30

Зеленски и европейските лидери настояха за подкрепени от САЩ гаранции за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери се срещнаха в Париж днес, за да обсъдят гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и

