ПАП: "Коалицията от желаещите" е решена да помогне на Украйна, заяви Доналд Туск

Полският министър-председател Доналд Туск заяви след срещата на "Коалицията на желаещите", че лидерите са демонстрирали единна позиция и решимост да продължат подкрепата си за Украйна във войната с Русия, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Туск разговаря в Париж днес с други съюзници на Украйна, които са част от коалицията. На място бе малка група, включваща президентите на Франция и Украйна, както и премиерите на Белгия, Нидерландия и Дания. Лидерите на останалите партньорски страни се присъединиха чрез видеоконферентна връзка.

След срещата Туск заяви пред журналисти, че разговорите са се концентрирали върху реализирането на гаранциите за сигурността на Украйна. Той подчерта, че е бил силно впечатлен от солидарността, решимостта и доброто сътрудничество между членовете на коалицията на европейско равнище.

Полският премиер повтори, че Варшава няма планове да разполага войски в Украйна, дори и след края на войната, но припомни, че Полша носи отговорност за координацията на международната помощ за Украйна чрез ключов логистичен център – задача, която той определи като изключително важна. По думите му тази форма на полско участие е получила пълна подкрепа.

Във втората част на срещата в Париж лидерите проведоха телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъдят как могат да убедят руския президент Владимир Путин да започне мирни преговори. Туск добави, че никой не е скрил разочарованието си от липсата на резултати въпреки усилията на Европа и САЩ.



(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)