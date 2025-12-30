ТПС: Проучване на Станфордския университет поставя Телавивския университет на върха по създаване на стартъпи

Ново проучване на Станфордския университет нарежда Телавивския университет начело в изключително конкурентна глобална класация. Анализът показва, че бакалавърското обучение в Телавивския университет значително увеличава шансовете завършилите да станат основатели на стартъп, оценяван на над 1 милиард долара, разказва израелската новинарска агенция ТПС.

"Причината е, че университетът предлага високо ниво на образование, съчетано с активна подкрепа за предприемачески инициативи. Ние не само предаваме знания, а насърчаваме студентите да се докоснат до предприемачеството още по време на следването си, което е една от ключовите предпоставки за този успех", казва проф. Моше Цвиран, главен директор "Предприемачество и иновации" в Телавивския унивеститет.

Терминът "еднорог" означава частна стартъп компания с пазарна оценка от 1 милиард долара или повече. Той е въведен през 2013 г. от американската инвеститорка Айлийн Лий, за да подчертае колко редки са били подобни компании, сравнявайки ги с митичното същество.

Според проучване, публикувано миналата седмица от проф. Иля Стребулаев от Станфордския институт по бизнес, предприемачи, завършили бакалавърска степен в Телавивския унивеститет, има 260% по-голяма вероятност да създадат "еднорог" в сравнение с основатели със сходен профил, получили венчър финансиране (финансиране от инвеститори в замяна на дял от фирмата), но без обучение в Телавивския университет. Това е най-високият отчетен резултат сред всички проучвани университети, включително елитни американски институции като Масачузетския технологичен институт, Йейлския университет и самия Станфордски университет.

Проучването разглежда връзката между академичната подготовка и предприемаческите резултати сред основатели на компании с венчър финансиране. Анализирани са данни за 2781 основатели на базирани в САЩ "еднорози" и контролна група от 2188 основатели на компании за финансиране, които не са достигнали това ниво. За коректно сравнение групите са съпоставени по годината на първия етап от венчър финансирането.

В този контекст Телавивският университет се откроява. Докато бакалавърското обучение в Масачузетския технологичен институт се свързва с 90% по-висок шанс за създаване на "еднорог", а дипломите от Станфордския или Йелския университет - с около 60%, предимството на Телавивския увеличава повече от два пъти тези показатели. Калифорнийският университет, Университетът в Бъркли и Корнелският университет, утвърдени центрове на глобалната иновационна среда, отчитат увеличение от около 30%.

По абсолютен брой американските университети продължават да доминират. Станфордският университет е на първо място с 139 основатели на "еднорози", или около 5% от общата извадка. Телавивският университет обаче е единствената институция извън САЩ, която попада в едни от най-високите места на класацията. Той заема осмо място в света по брой създадени "еднорози", изпреварвайки няколко водещи американски университета, като едновременно с това е лидер по влияние.

Според Цвиран резултатите сочат към специфична академична и културна среда, която значително увеличава вероятността възпитаниците на Телавивския университет да се развият успешно. Той подчерта, че институционалните предимства са само част от уравнението: "Ние не създаваме нещо от нищото. По-скоро усъвършенстваме и насочваме онова, което израелските студенти вече носят в себе си."

