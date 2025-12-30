Китай ускорява самодостатъчността си в областта на чиповете с местно оборудване и патенти, съобщава Ройтерс

Китай изисква от производителите на полупроводници да използват най-малко 50 на сто оборудване, произведено в страната, за добавяне на нов капацитет за производство на чипове на фона на опитите на Пекин стреми да изгради самодостатъчна верига за доставки, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои източници, пожелали анонимност.

Изискването не е публично документирано, но през последните месеци на компаниите, които търсят държавно одобрение за изграждане или разширяване на заводи, е било казано, че трябва да докажат чрез обществени поръчки, че поне половината от оборудването ще бъде произведено в Китай, посочват източниците пред Ройтерс.

Задължението е една от най-съществените мерки, въведени от Пекин, за да намали зависимостта си от чуждестранни технологии - процес, който се ускори след като САЩ затегнаха експортните ограничения през 2023 г., забранявайки продажбата на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект (ИИ) и оборудване за производство на полупроводници на Китай.

Макар ограниченията на САЩ да блокираха доставките на най-модерните инструменти, правилото за 50 на сто изисква китайските производители да избират местни доставчици дори в области, в които оборудване от САЩ, Япония, Южна Корея и Европа все още е достъпно.

Заявленията, които не покриват изискването, обикновено се отхвърлят, въпреки че властите проявяват гъвкавост в зависимост от ограниченията в доставките, посочват източниците. За най-напредналите производствени линии изискванията са по-облекчени, тъй като местното оборудване все още не е напълно развито.

„Властите предпочитат делът да е значително над 50 на сто“, отчита един от източниците, допълвайки, че „в крайна сметка целта е заводите да използват изцяло местно оборудване.“

Министерството на промишлеността на Китай не отговори на искане на Ройтерс за коментар.

Китайският президент Си Цзинпин призовава за усилия на „цялата нация“ за изграждане на напълно самодостатъчна вътрешна верига за доставки на полупроводници, включваща хиляди инженери и учени в компании и изследователски центрове в цялата страна.

Усилията се полагат в целия спектър на веригата за доставки. Ройтерс съобщи по-рано този месец, че китайски учени работят върху прототип на машина, способна да произвежда най-съвременни чипове - резултат, който Вашингтон се опитва да предотврати от години.

„Преди местните фабрики, като Ес Ем Ай Си (Semiconductor Manufacturing International Corporation – SMIC), предпочитаха американско оборудване и реално не даваха шанс на китайските компании“, заяви бивш служител на производителя на оборудване за производство на полупроводници „Наура Текнолъджи“ (Naura Technology), визирайки най-големият китайски производител на чипове (Ес Ем Ай Си).

„Но това се промени след американските ограничения за износ през 2023 г., когато китайските фабрики нямаха друг избор освен да работят с местни доставчици“, допълва източникът.

Свързани с китайската държава структури са направили рекордните 421 поръчки за местни литографски машини (ключови в процеса на производство на чипове) и компоненти тази година на стойност около 850 млн. юана, показват публични данни за обществени поръчки – знак за рязко нарастване на търсенето на местни технологии.

В подкрепа на местната верига за доставки на чипове Пекин е вложил и стотици милиарди юани чрез Националния инвестиционен фонд за развитие на полупроводниковата индустрия на Китай („Големият фонд“ - Big Fund, създаден, за да ускори изграждането на самостоятелна китайска екосистема за чипове – от материали и оборудване до производство и дизайн), който през 2024 г. стартира трета фаза (целяща технологична самодостатъчност и достигане изцяло на местно оборудване в дългосрочен план) с капитал в размер на 344 млрд. юана (49 млрд. долара).

Тази политика вече дава резултати, включително в области като ецването (etching) – ключов етап в производството на чипове, при който селективно се премахва материал от повърхността на силициева пластина (wafer), за да се оформят изключително фини структури – транзистори, канали и връзки, съобщават източниците.

Най-големият китайски производител на оборудване за чипове „Наура Текнолъджи“ тества своите инструменти за ецване на усъвършенствана 7-нанометрова (nm) производствена линия на Ес Ем Ай Си, съобщават два източника. Този ранен етап се случва след като компанията наскоро успешно внедри оборудване за 14-нанометрово производство и показва колко бързо напредват местните доставчици.

„Резултатите на „Наура Текнолъджи“ в ецването се ускориха заради изискването фабриките да използват поне 50 на сто местно оборудване“, заяви един от източниците, добавяйки, че това принуждава компанията да се усъвършенства бързо.

Досега усъвършенстваните инструменти за ецване в Китай бяха доставяни основно от чуждестранни компании като „Лам рисърч“ (Lam Research) и „Токио електрон“ (Tokyo Electron), но вече частично се заменят от китайската компания и по-малкия ѝ местен конкурент Ей Ем И Си (Advanced Micro-Fabrication Equipment - AMEC).

„Наура Текнолъджи“ се е утвърдила и като ключов партньор на китайските производители на чипове за памет, доставяйки оборудване за напреднали полупроводници с над 300 слоя. Компанията е разработила и електростатични патронници - устройства, които задържат пластините по време на обработка, за да заменят износените части в оборудването на „Лам рисърч“, които китайската компания вече не може да обслужва след наложените през 2023 г. ограничения, съобщават източниците.

„Наура Текнолъджи“, Ей Ем И Си, Уай Ти Ем Си (YTMC - Yangtze Memory Technologies Co., водеща китайска компания за производство на памет-чипове, специализирана основно в 3D NAND флаш памет), Ес Ем Ай Си, „Лам рисърч“ и „Токио електрон“ не отговориха до момента на искане на Ройтерс за коментар.

Напредъкът на Китай се наблюдава със „загриженост“ от глобалните конкуренти, тъй като чуждестранните доставчици са изтласкани от китайския пазар.

„Наура Текнолъджи“ е подала рекордните 779 патентни заявки през 2025 г. – повече от двойно спрямо 2020 и 2021 г., докато Ей Ем И Си – 259, показват данни на „Аклейм“ (Acclaim) - базата данни за патенти на компанията „Анакуа“ (Anaqua), разработваща софтуер и услуги за управление на интелектуална собственост (IP) и проверени от Ройтерс.

Това се отразява и във финансовите резултати - приходите на „Наура Текнолъджи“ за първата половина на 2025 г. са нараснали с 30 на сто до 16 млрд. юана, а Ей Ем И Си отчита ръст от 44 на сто до 5 млрд. юана.

Анализатори изчисляват, че Китай вече е достигнал около 50 на сто самодостатъчност в оборудването за премахване и почистване на фоторезисти - пазар, доминиран преди от японски компании, но вече воден на местно ниво от „Наура Текнолъджи“.

„Вътрешният пазар на оборудване ще бъде доминиран от два до три големи производителя и „Наура Текнолъджи“ определено е един от тях“, отчита отделен източник.