Подробно търсене

Тайванската прокуратура повдигна обвинения срещу трима души, обвинявайки ги в кражба на търговски тайни от Ти Ес Ем Си

Марин Милков
Тайванската прокуратура повдигна обвинения срещу трима души, обвинявайки ги в кражба на търговски тайни от Ти Ес Ем Си
Тайванската прокуратура повдигна обвинения срещу трима души, обвинявайки ги в кражба на търговски тайни от Ти Ес Ем Си
Снимка: AP/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
27.08.2025 18:23
 (БТА)

Тайванската прокуратура повдигна днес обвинения срещу трима души за кражба на търговски тайни от най-големия производител на полупроводници в света "Ти Ес Ем Си" (TSMC), предаде Франс прес. Компанията е сред водещите доставчици за технологични гиганти като "Енвидиа" (Nvidia) и "Епъл" (Apple).

"Този случай се отнася до ключови технологии от съществено значение за Тайван, които сериозно заплашват международната конкурентоспособност на сектора", пише в изявление на прокуратурата.

Държавното обвинение обяви, че ще поиска 14 години затвор за едно от лицата, който е бивш инженер в Ти Ес Ем Си, носещ фамилията Чен. По-рано той е напуснал компанията, за да работи за дъщерно дружество на японския производител на оборудване за полупроводниковата индустрия "Токио електрон" (Tokyo Electron). Прокурорите ще поискат девет и седем години затвор за другите двама, които също са били служители на тайванската корпорация по време на предполагаемата кражба на търговски тайни.

И тримата са обвинени съгласно Закона за националната сигурност и Закона за търговските тайни на страната.

Бившият инженер на Ти Ес Ем Си е използвал връзките си с бившите си колеги в Ти Ес Ем Си, за да получи достъп до търговски тайни, за да помогне на "Токио електрон" "да стане доставчик на оборудване за повече обекти", използвайки процесите на тайванския производител, съобщиха прокурорите.

"След като получава тези файлове (съдържащи търговски тайни), Чен ги възпроизвежда, за да помогне на "Токио електрон" да подобри производителността на своите гравиращи машини, които да получат лиценз за производство на 2-нанометров процес на гравиране (процес на лазерно гравиране) на Ти Ес Ем Си", добавят прокурорите. 

На други трима души, които също са били арестувани в рамките на разследването, не са повдигнати обвинения.

"Токио електрон" е основен производител на оборудване за производство на чипове, използвано от Ти Ес Ем Си. Дружеството е носител на наградата на тайванската компания за "технологично сътрудничество и производствена подкрепа" за 2024 г.

На 7 август японската компания обяви, че е уволнила служител на дъщерното си дружество в Тайван за предполагаемото му участие в изтичането на търговски тайни на Ти Ес Ем Си.

От своя страна тайванската корпорация обяви в изявление в началото на август, че е предприела "строги дисциплинарни мерки срещу служители", замесени в тези "потенциални изтичания на търговски тайни".

Тайванската корпорация обяви, че е констатирала този проблем през юли, когато е установила "необичаен достъп до вътрешните лични досиета на персонала", отчита прокуратурата.

Ти Ес Ем Си не отговори веднага на исканията на АФП за коментар.

/БП/

Свързани новини

22.08.2025 10:33

Главният изпълнителен директор на "Енвидиа" пристигна в Тайван за разговори с представители на Ти Ес Ем Си

Главният изпълнителен директор на "Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуан пристигна днес в Тайпе за среща с представители на тайванския производител Ти Ес Ем Си (TSMC), в търсене на решение на нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин във връзка с
12.08.2025 10:40

Доналд Тръмп остави възможност за продажби на чипове на "Енвидиа" в Китай, Пекин призова местните компании да избягват ползването им

Американският президент Доналд Тръмп намекна в понеделник (местно време), че е възможно да позволи на технологичния гигант "Енвидиа" (Nvidia) да продава в Китай орязана версия на своите графични ускорители (Graphics processing unit - GPU -
07.08.2025 17:04

Тръмп поиска оставката на изпълнителния директор на "Интел" заради връзки с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова в четвъртък за незабавната оставка на главния изпълнителен директор на "Интел Корпорейшън" (Intel Corporation) Лип-Бу Тан, като го нарече "силно конфликтен" заради инвестиции във фирми, свързани с Китай,
17.07.2025 11:30

Токио закри с ръст на фона на солидната печалба на Ти Ес Ем Си, а индексите на Уолстрийт също са в положителна територия

Водещите индекси на Токийската фондова борса приключиха възходящо днешната търговия, тъй като добрите резултати на Ти Ес Ем Си (TSMC) смекчиха опасенията за перспективата за бизнес средата, предаде Киодо. Nikkei-225 закри с ръст от 237,79 пункта или
17.07.2025 09:39

Печалбата на Ти Ес Ем Си скочи с 60 процента до нови рекорди през второто тримесечие

Тайванската Ти Ес Ем Си (TSMC), най-големият в света производител на чипове, обяви скок на чистата печалба с 60,7 процента през второто тримесечие, надминавайки прогнозите на анализаторите и достигайки нов исторически максимум, предаде
28.11.2024 11:07

САЩ обмислят по-меки ограничения за продажбите на оборудване за производство на чипове за Китай, според източници на Блумбърг

Администрацията на американския президент Джо Байдън обмисля допълнителни ограничения върху продажбите на полупроводниково оборудване и чипове за памет за Китай, но ще се откаже от някои по-строги мерки, предвиждани по-рано. Това съобщи Блумбърг,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:57 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация