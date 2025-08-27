Тайванската прокуратура повдигна обвинения срещу трима души, обвинявайки ги в кражба на търговски тайни от Ти Ес Ем Си

Тайванската прокуратура повдигна днес обвинения срещу трима души за кражба на търговски тайни от най-големия производител на полупроводници в света "Ти Ес Ем Си" (TSMC), предаде Франс прес. Компанията е сред водещите доставчици за технологични гиганти като "Енвидиа" (Nvidia) и "Епъл" (Apple).

"Този случай се отнася до ключови технологии от съществено значение за Тайван, които сериозно заплашват международната конкурентоспособност на сектора", пише в изявление на прокуратурата.

Държавното обвинение обяви, че ще поиска 14 години затвор за едно от лицата, който е бивш инженер в Ти Ес Ем Си, носещ фамилията Чен. По-рано той е напуснал компанията, за да работи за дъщерно дружество на японския производител на оборудване за полупроводниковата индустрия "Токио електрон" (Tokyo Electron). Прокурорите ще поискат девет и седем години затвор за другите двама, които също са били служители на тайванската корпорация по време на предполагаемата кражба на търговски тайни.

И тримата са обвинени съгласно Закона за националната сигурност и Закона за търговските тайни на страната.

Бившият инженер на Ти Ес Ем Си е използвал връзките си с бившите си колеги в Ти Ес Ем Си, за да получи достъп до търговски тайни, за да помогне на "Токио електрон" "да стане доставчик на оборудване за повече обекти", използвайки процесите на тайванския производител, съобщиха прокурорите.

"След като получава тези файлове (съдържащи търговски тайни), Чен ги възпроизвежда, за да помогне на "Токио електрон" да подобри производителността на своите гравиращи машини, които да получат лиценз за производство на 2-нанометров процес на гравиране (процес на лазерно гравиране) на Ти Ес Ем Си", добавят прокурорите.

На други трима души, които също са били арестувани в рамките на разследването, не са повдигнати обвинения.

"Токио електрон" е основен производител на оборудване за производство на чипове, използвано от Ти Ес Ем Си. Дружеството е носител на наградата на тайванската компания за "технологично сътрудничество и производствена подкрепа" за 2024 г.

На 7 август японската компания обяви, че е уволнила служител на дъщерното си дружество в Тайван за предполагаемото му участие в изтичането на търговски тайни на Ти Ес Ем Си.

От своя страна тайванската корпорация обяви в изявление в началото на август, че е предприела "строги дисциплинарни мерки срещу служители", замесени в тези "потенциални изтичания на търговски тайни".

Тайванската корпорация обяви, че е констатирала този проблем през юли, когато е установила "необичаен достъп до вътрешните лични досиета на персонала", отчита прокуратурата.

Ти Ес Ем Си не отговори веднага на исканията на АФП за коментар.