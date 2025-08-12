Доналд Тръмп остави възможност за продажби на чипове на "Енвидиа" в Китай, Пекин призова местните компании да избягват ползването им

Американският президент Доналд Тръмп намекна в понеделник (местно време), че е възможно да позволи на технологичния гигант "Енвидиа" (Nvidia) да продава в Китай орязана версия на своите графични ускорители (Graphics processing unit - GPU - полупроводници, необходими за обучение на огромни масиви от данни, свързани с приложения с изкуствен интелект) въпреки опасенията на Вашингтон, че Пекин може да ги използва за засилване на военния си капацитет, предаде Ройтерс.

Този ход може да позволи на Китай да си осигури по-модерна изчислителна мощност от САЩ, дори когато двете страни се борят за технологично надмощие, твърдят анализатори.

"Дженсън (Хуан, главен изпълнителен директор на "Енвидиа") също има новия чип (за системи за изкуствен интелект) "Блекуел" (Blackwell). Орязаната му версия ще намали между 30 и 50 на сто от възможностите му", заяви Тръмп пред репортери, очевидно визирайки намаляването на изчислителната мощност на полупроводника.

По-рано администрацията на Тръмп потвърди безпрецедентна сделка с "Енвидиа" (Nvidia) и "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices - AMD), които са се съгласили да изплащат на американското правителство 15 на сто от приходите си от продажби на чипове за технологии с изкуствен интелект (ИИ) в Китай.

"Дори с умалени (орязани) версии на най-модерните (чипове) на "Енвидиа", Китай би могъл да отдели средства да закупи достатъчно от тях, за да изгради водещи в света суперкомпютри с изкуствен интелект от най-висок мащаб", заяви Сайф Хан, бивш директор по технологии и национална сигурност в Съвета за национална сигурност на Белия дом в администрацията на предишния президент Джо Байдън, който силно ограничи износа на чипове с изкуствен интелект за чужбина. "Това би могло директно да доведе до това Китай да изпревари САЩ по отношение на възможностите за изкуствен интелект", допълни той.

Най-модерният чип, който "Енвидиа" може в момента да продава на Китай, е усъвършенстваният чип "Ейч20" (H20), който е базиран на предишния модел полупроводник "Хопър" (Hopper) на компанията.

През май Ройтерс съобщи, че "Енвидиа" подготвя нов чип за Китай, който е вариант на най-новите ѝ чипове за изкуствен интелект "Блекуел" на значително по-ниска цена.

Министерството на външните работи на Китай не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар днес.

Вчера Тръмп защити споразумението, което призовава "Енвидиа" и "Адвансд мaйкро дивайсисис - Ей Ем Ди" да плащат на правителството на САЩ 15 на сто от приходите си от продажби в Китай, след като администрацията му даде зелена светлина за износа за Китай на умалени версии на чипове с изкуствен интелект, известни като "Ейч20".

"Енвидиа" разработи "Ейч20", за да отговаря на ограниченията, поставени от предишната президентска администрация на Джо Байдън, и започна да продава чипа на Китай през 2024 г.

През април администрацията на Тръмп спря технологичната компания да продава чипове на Пекин, но "Енвидиа" обяви миналия месец, че е получила разрешение за възобновяване на доставките и се надява скоро да започне доставките.

"Ейч20 е остарял", заяви Тръмп вчера, твърдейки, че Китай вече разполага с него. "Поради тази причина поисках 20 на сто, ако ще одобря това (продажбата му)", допълни той.

Сделката е изключително рядка за САЩ и бележи последната намеса на Тръмп в корпоративното вземане на решения, след като по-рано оказа натиск върху ръководителите да инвестират в американското производство и поиска оставката на главния изпълнителен директор на "Интел Корпорейшън" (Intel Corporation) Лип-Бу Тан заради инвестиции във фирми, свързани с Китай.

Министерството на търговията на САЩ започна да издава лицензи за продажба на чипове "Ейч20" на Китай, заяви американски служител в края на миналата седмица. Вашингтон не смята, че продажбата на полупроводника, както и еквивалентни на него чипове, компрометира националната сигурност, заяви друг американски служител пред Ройтерс в неделя.

На въпрос дали "Енвидиа" се е съгласила да плаща 15 на сто от приходите си от продажби в Китай на Вашингтон, говорител на компанията заяви: "Спазваме правилата, които правителството на САЩ определя за нашето участие на световните пазари".

"Въпреки че не сме доставяли "Ейч20" на Китай от месеци, се надяваме, че правилата за контрол на износа ще позволят на Вашингтон да се конкурира в Китай и по целия свят", добави говорителят.

Говорител на Ей Ем Ди заяви, че САЩ са одобрили заявленията на компанията за износ на някои процесори с изкуствен интелект за Китай, но не е посочил директно споразумението за разпределение на приходите и е заявил, че бизнесът на компанията спазва всички мерки за контрол на износа на САЩ.

Китайското външно министерство заяви вчера, че Пекин многократно е заявявал позицията си относно износа на чипове от САЩ. Министерството преди това е обвинявало Вашингтон, че използва технологични и търговски мерки, за "злонамерено ограничаване и потискане на Китай".

Също днес властите в Китай призоваха местните компании да избягват използването на "Ейч20", особено за правителствени цели, допълва Ройтерс, позовавайки се на източници на Блумбърг.

Властите в страната са изпратили известия до редица фирми, с които се препоръчва ограничаване на използването на орязаната версия на тези полупроводници, като в указанията се заема особено твърда позиция срещу използването на "Ейч20" от държавни предприятия или частни компании за правителствена дейност или в областта на националната сигурност, пише в препоръките.

Ройтерс не можа да потвърди до момента истинността на материала, а "Енвидиа" не отговори веднага на искане за коментар извън редовното работно време.