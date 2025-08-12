САЩ и Китай удължиха с 90 дни паузата върху по-високите мита

САЩ и Китай се споразумяха да удължат с още 90 дни паузата върху въвеждането на по-високи мита за внос на китайски стоки, съобщи президентът Доналд Тръмп в понеделник вечерта местно време в публикация в "Трут Сошъл" (Truth Social), предадоха световните агенции.

Тръмп подписа заповед за удължаване на примирието до 10 ноември, отлагайки увеличението на митата, насрочено за вторник. Деескалацията влезе в сила, когато САЩ и Китай се споразумяха да намалят взаимните увеличения на митата и да облекчат ограниченията за износ на редкоземни магнити и определени технологии.

"Всички останали елементи от споразумението ще останат непроменени", заяви Тръмп в публикацията, като даде да се разбере, че не се планират промени в търговската политика на САЩ или в условията на споразумението. В информационен бюлетин, публикуван от Белия дом, не се посочват подробности за промени освен удължаването на срока.

Съвместно изявление за решението бе публикувано по-рано във вторник и от държавните китайски медии, което показва, че договорката е постигната още в края на юли, след преговорите в Стокхолм, пише германският "Ханделсблат“. Без удължаването на примирието съществуваше риск от нова ескалация на търговската война между двете най-големи икономики в света и взаимни наказателни мита над 100 на сто.

Съгласно споразумението САЩ ще продължат да прилагат 30-процентно допълнително мито върху китайския внос, над вече съществуващите налози, като например въведеното по времето на Джо Байдън 100-процентно мито за китайските електромобили. По оценки на „Петърсънския институт за международна икономика“ (Peterson Institute for International Economics – PIIE) това означава средно 50-процентна надбавка върху китайските стоки. Китай налага 10-процентно мито върху вноса от САЩ.

Преди постигнатото примирие през май в Женева САЩ бяха наложили 145-процентно мито върху повечето китайски стоки, а Пекин отвърна със 125-процентни налози и ограничения върху износа на редкоземни елементи и постоянни магнити – ключови за производството на електромобили, което доведе до временно спиране на двустранната търговия.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че удължаването цели да даде време за уточняване на споразумение за 50-процентни мита върху повечето продукти и за допълнителни такси, свързани с незаконната търговия с опиоида фентанил.

В понеделник Тръмп изрази надежда Китай "четирикратно" да увеличи покупките на американска соя, за да намали търговския си дефицит със САЩ, и благодари на китайския лидер Си Цзинпин, без да уточнява причината.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред "Фокс нюз", че Тръмп обмисля допълнителни мита заради покупките на руски петрол от Китай, но все още няма окончателно решение.

Анализатори от "Оксфорд Икономикс" (Oxford Economics) предупредиха по-рано, че ако примирието не бъде продължено, нови рекордни мита могат да засилят инфлацията, да забавят инвестициите и да доведат до отлагане на бизнес планове. Според тях напрежението има глобални последици за веригите на доставки, цените на суровините и геополитиката, включително войната в Украйна.

Преговорите между Китай и САЩ се водят поотделно от другите преговори, които администрацията на Тръмп провежда с търговските си партньори, докато се стреми да въведе така наречените реципрочни мита и специфични за отрасли такси върху други икономики.

30-процентовите мита на Тръмп се състоят от 20-процентна такса, свързана с фентанила, и 10-процентна базова такса. Те са в допълнение към съществуващите мита върху определени китайски продукти от първия му мандат.

И докато Китай и САЩ се опитват да постигнат окончателно търговско споразумение, за което сега ще имат нови 90 дни, други въпроси усложняват отношенията им. През миналата седмица Китай защити вноса си на руски петрол, отвръщайки на заплахите на САЩ за нови мита, след като Вашингтон наложи вторични налози на Индия за закупуване на енергоизточници от Москва, припомня Блумбърг.

А в неделя акаунт в социалната мрежа, свързан с държавната Китайска централна телевизия, която редовно дава сигнали за мисленето на Пекин по отношение на търговията, разкри предполагаеми уязвимости в сигурността и неефективност на чип на американската корпорация "Енвидиа" (Nvidia Corp.). През юли администрацията на Тръмп промени курса и разреши на "Енвидиа" да продава чипа за изкуствен интелект Ейч20 (H20) на Китай.