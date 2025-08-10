Китай включва като условие за сключване на търговско споразумение с Вашингтон облекчаването износа от САЩ на чипове за изкуствен интелект, пише в. "Файненшъл таймс"

site.btaКитай включва като условие за сключване на търговско споразумение с Вашингтон облекчаването износа от САЩ на чипове за изкуствен интелект, пише в. "Файненшъл таймс"
Китайските власти настояват САЩ да облекчат контрола върху износа на чипове, критични за изкуствения интелект, като част от търговско споразумение преди евентуална среща на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин, пише в. "Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс..
Китайски представители са заявили пред експерти във Вашингтон, че Пекин иска администрацията на Тръмп да облекчи ограниченията върху износа на чипове с висока пропускателна способност (High Bandwidth Memory - HBM - вид високопроизводителна компютърна памет), съобщи вестникът, позовавайки се на неназовани хора, запознати с въпроса.
Белият дом, Държавният департамент и китайското външно министерство не са отговорили веднага на исканията за коментар по доклада.
Чиповете HBM, които помагат за бързото изпълнение на задачи с висок капацитет за обработка на данни, свързани с изкуствен интелект, се следят отблизо от инвеститорите поради използването им заедно с графичните процесори за изкуствен интелект, особено тези на "Енвидиа" (Nvidia). Китай е обезпокоен, защото американският контрол върху високопроизводителната памет възпрепятства способността на китайски компании като Huawei да разработват свои собствени чипове за изкуствен интелект.
Последователни президентски администрации в САЩ ограничиха износа на усъвършенствани чипове за Китай, стремейки се да възпрепятстват развитието на изкуствения интелект и отбраната в Пекин, допълва Ройтерс.
