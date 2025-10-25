Подробно търсене

В хода на координирана от Интерпол операция в Латинска Америка бяха арестувани 225 души за престъпления срещу дивата природа

Николай Велев
В хода на координирана от Интерпол операция в Латинска Америка бяха арестувани 225 души за престъпления срещу дивата природа
В хода на координирана от Интерпол операция в Латинска Америка бяха арестувани 225 души за престъпления срещу дивата природа
Oбезлесяване, причинено от незаконен дърводобив в Колумбия, 24 септември 2024 г. Снимка: АП/Ivan Valencia
Лион ,  
25.10.2025 04:29
 (БТА)

Координирана от Интерпол международна операция срещу престъпленията срещу дивата природа в Латинска Америка доведе до задържането на 225 души и спасяването на множество незаконно търгувани животни, предаде ДПА.

Интерпол съобщи, че в хода на съвместната работа на служители на реда от девет държави са били идентифицирани най-малко 400 престъпления срещу дивата природа, включително трафик на диви животни и незаконна сеч.

Властите са разкрили и множество маршрути за трафик към Европа и Азия.

Полицейски служители са успели да спасят много животни, включително костенурки и диви котки. Конфискувани са били 2,4 тона перки от акули и скатове, както и големи количества дървен материал, включително кедър и розово дърво. Иззети са и оръжия и лодки.

Интерпол заяви, че разследващите са открили горещи точки на обезлесяване, надвишаващи 50 000 хектара. Незаконната сеч е била организирана от престъпни мрежи, действащи на различни континенти.

В хода на проведената през май и юни операция с кодовото име "Мадре Тиера VII" (Майката Земя VII), са разкрити и други престъпления като незаконен добив на злато в Панама, съпроводен от експлоатация на детски труд, трафик на хора и замърсяване с живак.

Операция "Мадре Тиера VII" е част от инициативата ГАИА (GAIA), финансирана от германското министерство на околната среда. ГАИА е алианс от изследователски институти, екологични организации и компании, които се стремят да подобрят изследванията на дивата природа, мониторинга на екосистемите и опазването на видовете чрез разработване и прилагане на нови технологии като устройства за проследяване, изкуствен интелект, сателитни средства за комуникация и др.

/НВ/

Свързани новини

05.07.2023 10:41

Повечето престъпления срещу дивата природа остават ненаказани, сочи доклад на WWF

Повечето престъпления срещу дивата природа остават ненаказани, сочи доклад на WWF, разработен съвместно с природозащитните организации "Traffic" и "Fauna & Flora International". Това съобщиха пресцентъра на WWF - България. Сред основните изводи е, че престъпленията срещу дивата природа водят до загуба на биоразнообразие и излагат на риск сигурността и икономическото развитие, а липсата на достатъчно мониторинг оставя повечето случаи неразкрити. Проучването обхваща периода между 2016 и 2020 година и се основава на данните на 87 институции в 11 европейски държави.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:46 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация