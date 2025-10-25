Световните пазари на пшеница и царевица остават под натиск от изобилни доставки и очаквани реколти, сочи анализ на ССБ

През изминалата седмица пазарът на стоки беше силно повлиян от геополитически и икономически фактори, като основен двигател бяха новите санкции на САЩ и ЕС срещу руските петролни компании, отчитат експертите на Световната стокова борса (ССБ).

В аграрния сектор световните пазари на пшеница и царевица остават под натиск от изобилни доставки и очаквани реколти, като цените са стабилни в Европа и САЩ. В същото време руските цени на пшеницата се повишават леко вследствие на укрепващото вътрешно търсене и валутни фактори. В САЩ фючърсните сделки с пшеница показват леко възстановяване.

Декемврийските сделки с пшеница на борсата в Чикаго са на около 182 долара на тон. На борсата "Юронекст" (Euronext) цените намаляват до около 219 долара на тон поради изобилно предлагане. Износните цени на руската пшеница се засилват, достигайки 228 - 243 долара на тон, благодарение на по-силен вътрешен пазар и отслабваща рубла.

Декемврийските сделки с царевица в САЩ леко се увеличават до около 163 долара на тон, отразявайки опасения за потенциално по-ниски добиви при липса на официални данни. Цените в Европа остават стабилни, търгувайки се на около 170 - 175 долара на тон с устойчива прогноза за производство и търсене.

Пазарът на слънчогледови семена показва някаква стабилност с тенденция към повишение както в Русия, така и в Европа, подкрепен от силно търсене и ограничения в предлагането. В Русия цените на едро на слънчогледови семена се повишават до около 1150 долара на тон, поради регионални ограничения в предлагането. В Европа цените на слънчогледовите семена и масло остават стабилни с леко повишение, вследствие на търсенето за преработка.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон (230,08 евро за тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 340 лева за тон (173,84 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени вариращи от 2500 лв. (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има в групата на енергоносителите, като се изкупиха гориво за отопление от 1832,03 до 1917,08 лв./хил. л (936,70 - 980,19 евро/хил. л), газ пропан бутан на 856,40 лв./хил. л (437,87 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките от 1792,55 до 1827,08 лв./хил. л (916,52 - 934,17 евро/хил.л).