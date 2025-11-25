Подробно търсене

Общинският съвет в Дулово ще реши дали Общината да кандидатства с проект за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за ученици с таланти

Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Общинският съвет в Дулово ще реши дали Общината да кандидатства с проект за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за ученици с таланти
Общинският съвет в Дулово ще реши дали Общината да кандидатства с проект за безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за ученици с таланти
Снимка: кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви (архив)
Дулово,  
25.11.2025 06:20
 (БТА)
Етикети

Общинският съвет в Дулово ще реши дали Общината да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за ученици с таланти по Програма „Образование" 2021-2027 г. Това предвижда дневният ред на сесията, публикуван на сайта на администрацията.

В докладната записка към точката се посочва, че основната цел на процедурата е осигуряване на подкрепа на местно ниво за насърчаване на деца и ученици да демонстрират таланти в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици и да постигат по-високи резултати в обучението. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение е 100 000 лева, а максималният размер – 750 000 лева.

В друга точка от дневния ред съветниците ще гласуват предложение за предоставяне и учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване за Консултативен кабинет към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Съветниците ще решат и дали част от сградата на кметството в село Прохлада да бъде отдадена под наем, чрез провеждане на публичен търг, за изграждането на медицински кабинет.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:58 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация