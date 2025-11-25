Детската вокална група „Бон-бон” представя новия си албум „30” днес в Joy Station в София. С концерта ще завърши турнето в чест на 30-годишнина на музикалната формация, съобщават от екипа.

На събитието LaTiDa представя песен с участието на детската група „Бон-Бон“. „Няма да порасна“ е послание за смелостта да останеш верен на себе си и да запазиш детското в душата си, независимо от възрастта, разказват от творческия екип.

Песента е създадена в тандем със Сара Чакърова като последна в траклиста на албума „30”. Първоначално идеята за нея се ражда с припев на английски, който в процеса на работа прераства в изцяло нова, българска версия.

„Искахме да напомним, че истинската сила е в това да не се пречупиш пред очакванията на света, а да запазиш онази детска искра, която те кара да вярваш, че всичко е възможно”, казват Яна Балева и Елизабет Нешева от LaTiDa.

Проектът има изключителна сантиментална стойност за тях, защото пътят им започва именно от „Бон-бон“ като деца, израснали в атмосфера, създадена от Рози Караславова. Днес те вече са част от екипа на школата, но от другата страна – като преподаватели, които продължават традицията и вдъхновяват новото поколение таланти. Енергийният заряд на песента се подсилва и с фрагмент от непринуден разговор на децата от „Бон-бон“, които без сценарий и режисура отговарят на въпроса „Искаш ли да пораснеш?“.

Режисьор на видеото е Радостин Събев-Шошо. Ролите са поверени на две млади изпълнителки от школата на „Бон-бон“ – Амелия Цигуарова и Елена Митрева, които вече правят своите първи стъпки като актриси.

Както БТА съобщи, „Бон-бон“ отбеляза три десетилетия от съществуването си с концерт на 18 октомври в зала 2 на НДК.

/ДД