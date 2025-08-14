„Бон-бон“ ще има концерт на Sofia Summer Fest

„Бон-бон“ ще представи концерта „Нещо ново“ на сцената на Sofia Summer Fest. Събитието е на 11 септември, съобщават екипа на формацията.

По думите им публиката ще чуе премиерно песните от албума „30“. Специални гости ще бъдат Niki Rice и LaTiDa.

„За да отбележим юбилея на „Бон-бон“ подобаващо избрахме напълно нова посока – да създаваме репертоар за пораснали деца и възрастни. Водихме се изцяло от принципа „Нищо не става по-малко страшно, просто ние ставаме по-смели. Посланията в албума са окриляващи за децата – да не се страхуват да кажат нещо ново и да мечтаят смело, афиширайки таланта и присъствието си. Да развиват потенциала си, защото, както се пее в едноименната песен – не са просто музика за фон. Децата имат глас и искат да бъдат чути. Те са звездите в този проект““, казва Сара Чакърова, музикален продуцент на „30“.

Тя е и част от бенда, заедно с Цветан Маринов, Александър Васев, Емилио Мархолев и Калоян Минчев. В рамките на двучасовото шоу ще бъдат показани и 13 авторски песни, създадени от Чакърова, LaTiDa, Рози Караславова, B!ON, „Бон-бон“. Визуализациите към тях са на екипа на „Бон-бон“, режисьора Радостин Събев – Шошо и Милен Данков, който е и хореограф на спектакъла.

/ДД