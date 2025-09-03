Подробно търсене

„Мариус 50“ гостува на Sofia Summer Fest

Мариус 50“ гостува на Sofia Summer Fest, снимка- организаторите
София,  
03.09.2025 10:24
 (БТА)

Сборният моноспектакъл „Мариус 50“ на Мариус Куркински  е сред акцентите на Sofia Summer Fest този месец, информират от екипа на фестивала. Събитието е на 8 септември.

Сред другите акценти са представлението „Отворена брачна двойка” с Александра Сърчаджиева и Филип Буков, „Игра за двама” с Александър Кадиев и Стефани Ивайло, както и гостуващият испански театър „Два трона. Две кралици”, в който участие взима звездата от хитовия сериал „Новите съседи” - Начо Герерос, както и чилийският му колега Николас Перес.

Детската програма включва куклен театър всеки уикенд от 10:00 и 11:30 часа, както и филмите, част от „Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино“. За по-младата аудитория е и концертът „Бон-Бон: Нещо ново”, който ще събере на една сцена талантите на формацията с победителите от “Един за друг”.

