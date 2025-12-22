Със спектакълa "Коледуване в Добруджа" и 3D мапинг върху часовниковата кула завърши празничната програма в “Стария Добрич”. Традициите на коледуването бяха демонстрирани от Представителна детска танцова студия "Добруджа" и Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа" с главен художествен ръководител Стоян Господинов.

Спектакълът е част от програмата на Регионалния исторически музей да превърне "Стария Добрич" в коледно градче.

Празничната програма в етнографския комплекс започна на 5 декември със запалване на светлините на коледното дръвче, което е украсено със занаятчийски играчки, изработени от майсторите на комплекса. Под звуците на народна музика добричлии изиграха добруджански хора около елхата. Всеки петък в "Стария Добрич" жителите и гостите на града можеха да се включат в творчески работилници, като изработка на свещи, сувенири от восък, кожени бижута, сурвакници, играчки с добруджанска шевица, коледарски калпаци, чорапи за подаръци и др.

В същия часови диапазон имаше и кулинарен щанд „Аромат на Коледа“, подготвен от учениците от Професионалната гимназия по туризъм. Там те предлагаха билкови чайове, щрудели, тиквеник, меденки, печени плодове.

Вечерта на щанда се предлагаше греяно вино, местни мезета и горещ шоколад. Всички занимания бяха с благотворителна кауза, като събраните дарения са за две инициативи - помощ за зооцентъра в Добрич и за пакетирани храни за нуждаещи се хора.

Събитието се реализира в рамките на проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност" и е организирано от Регионалния исторически музей - Добрич, като целта на организаторите е коледното градче да стане традиция.