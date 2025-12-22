Благотворителна коледна инициатива в Петрич събра средства за две фондации

Благотворителна коледна инициатива се проведе в Младежкия център в Петрич с цел подкрепа на местната фондация „Изгряват звезди“, основана от Таня Точева, и фондация „В теб“, която подпомага хора в нужда от различни възрастови групи. Това съобщи за БТА Антонина Радева, един от организаторите на проявата. Тя посочи, че ръководител на екипа, който стои зад благотворителната инициатива, и идеен носител е Надежда Станкова. Събитието обединява идеята за добротворство, съпричастност и общност, като участниците имаха възможност да се включат в различни арт зони – литература, ръчно творчество и други креативни дейности.

Инициативата беше организирана за първи път и премина под мотото за споделяне и взаимна подкрепа. По време на благотворителната вечер се събираха дарения, като всеки посетител имаше възможност сам да избере кауза, която да подкрепи. Кметът на община Петрич Димитър Бръчков поздрави организаторите и участниците, като им пожела успех и още добри дела. Организаторите изразиха надежда инициативата да се превърне в традиция. При отварянето на дарителската кутия беше установено, че за фондация „В теб“ са събрани 2987 лева, а за фондация „Изгряват звезди“ – 27 371 лева. За осигуряване на публичност бяха изготвени протоколи и събитието беше заснето на видео.