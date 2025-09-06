Дони и „Бон-бон“ представят химн на обичта на Sofia Summer Fest

Дони (Добрин Векилов) ще бъде специален гост на концерта „Нещо ново“ на „Бон-бон“ на Sofia Summer Fest, на 11 септември. Талантите от школата на Рози Караславова и артистът, продуцент, композитор и част от „Фондацията“, ще изпълнят „Искам теб“, информират организаторите.

Песента е по текст и музика на Дони. „Направих предизвикателство в социалните мрежи за запис на тази песен с детски вокали, малко след като я представих премиерно с „Фондацията“ и сборна формация на наградите на „БГ радио“. „Бон-бон“ се справиха прекрасно. Като чух демото си помислих, че „Искам теб“ все едно за тях е писана. С „Бон-бон“ ни свързва дългогодишно приятелство. Те са правили мои песни многократно и сценичната ни синергия винаги е била силна. На 11 септември ще повторим магията“, коментира той.

На летния фестивал детската формация ще представи новия си албум „30“, в който участват Мария Илиева, Графа, Иван Лечев, Дара Екимова, LaTiDa и Венци Венц. Специален гост в „Нещо ново“ ще бъде актьорът Дарин Ангелов, чиято приятелска история с „Бон-Бон” във времето прелива в различни социални каузи и творчески проекти, най-актуалният от които е филмът „Ема от Шоколандия”. Ангелов ще си партнира с малкия „бонбон“ Дария. На сцената ще се качат още победителите от „Един за друг"– Niki Rice и LaTiDa.

Бендът е в състав Сара Чакърова, Цветан Маринов, Александър Васев, Емилио Мархолев и Калоян Минчев. В рамките на събитието на живо ще прозвучи „Сън е само“ с Венци Венц и още от новите сингли.

