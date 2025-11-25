Вокалната група „Бон-бон” отпразнува 30-ия си рожден ден на сцената с Дара Екимова, Венци Венц и LaTiDa

Детската вокална група „Бон-бон” отпразнува 30-ия си рожден ден на сцената с Дара Екимова, Венци Венц и LaTiDa, представяйки новия си албум „30”. Събитието се състоя в Joy Station в София. Това беше и заключителният концерт от турнето в чест на 30-годишнина на музикалната формация.

Венци Венц каза, че за него е сбъдната детска мечта да сподели сцената с „Бон-бон“. Заедно с тях бяха Александър Васев (пиано), Емилио Мархолев (бас), Цветан Маринов (китара) и Константин Лечев (барабани), син на Иван Лечев.

Песните, които „Бон-бон“, заедно с тяхната младежка формация B!ON, представиха са създадени в рамките на творчески лагер за писане на музика от деца. В него таланти от различни възрастови групи са работили с изпълнители като Венци Венц, Сара Чакърова, Naso, формацията LaTiDa,.

На събитието LaTiDa представи песента „Няма да порасна“, в която участва детската група „Бон-бон“. Тя е създадена в тандем със Сара Чакърова и е част от траклиста на новия албум „30”.

„Пожелаваме си това да е началото на един нов път, по който „Бон-бон“ тръгва със създаването на авторска музика, подходяща за деца и тийнейджъри“, каза за БТА Елизабет Нешева от LaTiDa. „Юношите от B!ON са автори на голяма част от текстовете и мелодиите в новия албум. Те пеят за своите мечти, страхове и за нещата, които ги вълнуват“.

„Вътре в тази музика са отразени мечтите на децата“, каза за БТА основателят и ръководител на състава Рози Караславова. „Тази година не представяме само детски песнички, а и песни, които децата искат да чуят - това са те, те искат тази музика“, продължи тя. Караславова припомни и за Виктория Финци, съосновател на детската вокална група. Каза, че Финци вече не е между нас, но остава в сърцата на състава и „Бон-бон“ ще продължи нейното дело.

Всяка от песните, представени на концерта, беше придружена от визуализация, режисирана от Радостин Събев-Шошо. Хореографията е на Милен Данков.

Както БТА съобщи, „Бон-бон“ отбеляза три десетилетия от съществуването си и с концерт на 18 октомври в зала 2 на НДК.