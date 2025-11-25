Изменения в наредби и в общинския бюджет обсъдиха общинските съветници в Николаево - обобщение

Нова наредба за определяне на размера на местните данъци и изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево бяха сред акцентите в днешното редовно заседание на местния Общински съвет. По време на сесията съветниците обсъдиха общо 33 предложения.

Oсновните промени, които ще влязат в сила с приетата Наредба от 1 януари 2026 година, предвиждат актуализиране на размера на данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства, а промените в Наредбата за местните такси и цени на услуги се налагат във връзка с изменения в нормативната уредба и са по отношение на определянето на таксата за битови отпадъци.

Създадена беше и постоянна Етична комисия към Общинския съвет, чиито председател стана председателят на съвета Николай Кънев. За секретар на Етичната комисия, която ще се състои от трима членове, е определен Иван Иванов, а третият съветник в състава ѝ е Анелия Динева. Комисията предстои да изготви и Етичен кодекс на общинските съветници.

Общинските съветници одобриха кандидатстване на Община Николаево по Интервенция „II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“- втори прием от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023-2027 г. – трети прием. Одобрено беше и предложение за безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на местното Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево за изпълнение на дейностите по проект „Успех за теб“. По време на заседанието бяха одобрени и промени в общинския бюджет по разчета на Капиталовите разходи за настоящата година.

Съветниците не приеха някои от постъпилите молби от жители на общината за еднократна финансова помощ заради това, че не отговарят на изискването за отпускане.