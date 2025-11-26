Тайванският президент Уилям Лай днес ще даде пресконференция след среща на високо равнище, посветена на сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на Лай.

Очаква се министърът на отбраната Уелингтън Ку също да говори в брифинга.

Информацията бе разпространена, след като Лай публикува статия в американския в. "Вашингтон пост", в която казва, че ще предложи допълнителен бюджет за отбрана в размер на 40 млрд. долара, за да подчертае решителността на Тайпе да се защитава. Средствата са предвидени за "значителни" поръчки на нови американски оръжия, отбелязва тайванският президент.