Тайванският президент Уилям Лай днес ще даде пресконференция след среща на високо равнище, посветена на сигурността

Николай Велев
Тайванският президент Уилям Лай. Снимка: АП/Johnson Lai
Тайпе,  
26.11.2025 04:53
Тайванският президент Уилям Лай днес ще даде пресконференция след среща на високо равнище, посветена на сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на Лай.

Очаква се министърът на отбраната Уелингтън Ку също да говори в брифинга.

Информацията бе разпространена, след като Лай публикува статия в американския в. "Вашингтон пост", в която казва, че ще предложи допълнителен бюджет за отбрана в размер на 40 млрд. долара, за да подчертае решителността на Тайпе да се защитава. Средствата са предвидени за "значителни" поръчки на нови американски оръжия, отбелязва тайванският президент.

Свързани новини

25.11.2025 12:15

Тайпе отхвърли претенциите на Си Цзинпин, изказани по време на разговора му с Доналд Тръмп, за "връщането" на Тайван към Китай

Министър-председателят на Тайван Чо Джун-тай заяви днес, че "връщането" към Китай не е вариант за 23-милионнното население на самоуправляващият се остров, след като китайският лидер Си Цзинпин предяви претенциите си за суверенитет над Тайван в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. 
23.11.2025 16:15

Япония "премина границата" с изказването на Такаичи, каза Ван И

Япония "премина границата" с изказването на премиерката Санае Такаичи, която намекна за потенциална военна интервенция в Тайван, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от Асошиейтед прес.
21.11.2025 07:29

Ангажираността на Япония с поддържането на взаимноизгодни връзки с Китай "остава непроменена", заяви японската премиерка Такаичи

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви днес, че ангажираността на страната ѝ с поддържането на взаимноизгодни връзки с Китай "остава непроменена" въпреки напрежението между двете азиатски сили, предаде японската новинарска агенция Киодо.
19.11.2025 14:35

САЩ потвърдиха продажбата на Тайван на система за противовъздушна отбрана за 700 милиона долара

САЩ потвърдиха продажбата на Тайван на модерна система за противовъздушна отбрана на стойност почти 700 милиона долара, тествана в бойни условия в Украйна, като това е вторият такъв пакет оръжия за Тайпе за една седмица, съобщи Ройтерс.
19.11.2025 13:41

Ще се появи ли "военна заплаха" заради Тайван между Китай и Япония?

Япония и Китай са в ескалиращ спор във връзка с Тайван : Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи посочи, че страната ѝ може да се намеси военно, ако Пекин блокира демократичния остров, отбелязва "Франкфуртер Рундшау".
17.11.2025 16:06

Китай протестира пред САЩ заради продажба на оръжия на Тайван

Китайското министерство на отбраната заяви, че е подало протест пред САЩ във връзка с продажбата на оръжие на Тайван, като обеща да предприеме "всички необходими" мерки за защита на националния суверенитет и териториалната цялост на Китайската

