„Първи форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в България" е темата на кръглата маса, която ще се проведе в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов"

На кръгла маса ще бъде обсъдена темата за „Първи форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в България". Събитието се организира от Университета за национално и световно стопанство – Център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии „Доц. д-р Биляна Томова“, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Съюза на артистите в България, Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и Българската музикална асоциация, съобщават организаторите.

Те посочват, че дискусията ще се проведе на 2 декември от 10.00 ч. в Аулата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов".

Това е първото издание на Форума за развитие на сценичните изкуства в България, който си поставя за цел да създаде устойчива платформа за: Изграждане на дългосрочна визия за развитието на сценичните изкуства в България, Устойчиво развитие на сценичните изкуства на национално, регионално и общинско ниво, Устойчиви механизми за финансиране на сценичните изкуства в България, формулиране на общи позиции по ключови въпроси за сектора, допълват организаторите.

Те уточняват, че в настоящото издание на форума ще бъдат обсъдени темите за финансирането на сценичните изкуства в Държавния бюджет за 2026 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2029 г., дългосрочните визии за развитие на сценичните изкуства в България, развитието на аудиторията и човешкия капитал в сценичните изкуства, връзката между образованието и професионалната реализация на младите творци, управлението и стратегическото развитие на сценичните изкуства на национално, регионално и общинско ниво, както и актуализацията на модела на финансиране на сценичните изкуства.

За участие в дискусията са поканени представители на Министерство на културата, Министерство на финансите, Столична община, граждански и творчески организации в областта на сценичните изкуства и представители на медиите.