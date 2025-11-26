Подробно търсене

ФБР извика на разговор конгресмени демократи, призовали американските военнослужещи да не се подчиняват на "незаконни заповеди"

Николай Велев
ФБР извика на разговор конгресмени демократи, призовали американските военнослужещи да не се подчиняват на "незаконни заповеди"
ФБР извика на разговор конгресмени демократи, призовали американските военнослужещи да не се подчиняват на "незаконни заповеди"
Сенаторката от Мичиган Елиса Слоткин, която е сред шестимата конгресмени, участвали във видеото, призоваващо американските военнослужещи да не се подчиняват на "незаконни заповеди". Снимка: АП/Кевил Уолф
Вашингтон ,  
26.11.2025 00:16
 (БТА)

Конгресмени от Демократическата партия на САЩ, които разпространиха видео, призоваващо американските военнослужещи да не се подчиняват на "незаконни заповеди", казаха, че ФБР ги е привикало на разговор, предаде Асошиейтед прес.

Шестима демократи, членове на Камарата на представителите и на Сената, миналата седмица публикуваха в социалната мрежа "Екс" видео, в което се обръщат към военните и служителите на разузнаването с думите: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди".

Пентагонът вчера заяви, че проверява сенатор Марк Кели от Аризона за възможни нарушения на законите за въоръжените сили. 

ФБР и Пентагонът предприеха мерки, след като президентът Доналд Тръмп обвини конгресмените в подстрекателство към бунт, "наказуемо със СМЪРТ".

"Президентът Тръмп използва ФБР като инструмент за сплашване и тормоз на членове на Конгреса", пише в разпространено във вторник изявление на четирима демократи от Камарата на представителите. Сенаторката от Мичиган Елиса Слоткин, която е сред шестимата конгресмени, участвали във видеото, каза пред репортери, че снощи отделът за борба с тероризма на ФБР им е изпратил уведомления, че срещу тях започва проверка. Слоткин добави, че Тръмп "се опитва да използва ФБР, за да уплаши" шестимата демократи.

"Независимо дали сте съгласни с видеото или не, според мен има един ключов въпрос. Уместно ли е реакцията на един президент на САЩ да се състои в преследването на хората, с които не е съгласен, и в използването на правителството като оръжие срещу тях", запита Слоткин.

ФБР отказа да коментира изявленията на демократите.

Директорът на ФБР Каш Пател каза в интервю с журналистката Катрин Херидж, че не може да обсъжда подробности по случая.

"Това, което си мисля, е същото, което ми минава през главата при всеки един случай: има ли законно основание за започване на разследване и проверка или не", посочи Пател. Той добави, че решението ще бъде взето от агенти и анализатори от ФБР.

/НВ/

Свързани новини

23.11.2025 11:51

Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Конгресмените от Демократическата партия на САЩ, които призоваха военните да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп, "трябва да бъдат в затвора", заяви снощи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".
21.11.2025 02:10

Демократите твърдят, че работата на разузнавателните служби на САЩ е подкопана и политизирана при Тръмп

Водещи демократи от комисиите по разузнаване на Камарата на представителите и Сената разкритикуваха остро начина, по който администрацията на президента Доналд Тръмп се справя с разузнавателните въпроси, като твърдят, че американските разузнавателни агенции са подкопани и политизирани при управлението на Тръмп.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:30 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация