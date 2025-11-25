Музеят в Дупница откри нова зала с изложбата "Бунтът в малкия град. Истории от късния соцреализъм"

Музеят в Дупница откри тази вечер новата си зала за временни експозиции с изложбата "Бунтът в малкия град. Истории от късния соцреализъм". Проектът представя бунтарите срещу тогавашния режим като цветни, различни и провокиращи вниманието тинейджъри, каквито са били алтернативните млади хора в Дупница – различен образ на тогавашната българска младеж, освободен от идеологията на тогавашния режим.

Експозицията е подредена от Виктория Крумова и Полина Панайотова и се основава на проучване чрез срещи с представители на градските субкултури от 80-те години – почитатели на ню уейв, хеви метъл, хипи движението, които са предоставили спомени, снимки, вещи и аудиозаписи от времето на своята младост.

Изложбата е изработена по проект, финансиран от Министерството на културата, по който е оборудвана и новата зала за временни експозиции в бившия Младежки дом в града, мястото, на което са се събирали представителите на различни контракултури в този период.

В експозицията са включени лични истории, снимки и архивни материали от култови събития и прояви, популярни сред младежта в града в онези години.

С тази инициатива музеят цели да популяризира дейността си и да привлече нова публика. За днешната първа изложба, залата беше препълнена с хора. Специална атмосфера с изпълнения на световни рок групи създаваха и граждани, участвали в различни рок-формации от 70-те и 80-те години на миналия век.