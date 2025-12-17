Нова Загора отличи най-изявените си ученици за 2025 година

Нова Загора награди своите най-изявени ученици за 2025 г. на тържествена церемония, проведена в навечерието на коледните и новогодишните празници в театралния салон на НЧ „Д. П. Сивков-1870“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Празничната програма включваше изпълнения на възпитаници на Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ – Стара Загора, както и на Вокална група „Пеещи ноти“ към СУ „Христо Ботев“ с ръководител Димитрина Димитрова.

По време на церемонията бяха отличени ученици с постижения в пет категории.

В категория „Спортни постижения“ наградата получи Момчил Иванов Георгиев – златен медалист от турнира за купата на Нова Загора по бадминтон и двукратен бронзов медалист от националната верига по бадминтон през 2025 г.

В категория „Постижения в областта на изкуствата“ бе отличен Иван Димитров Личев от СУ „Христо Ботев“ за създаването на дигитален модел и гипсова отливка на бюста на Христо Ботев.

Призът за „Инициативност и обществена ангажираност“ получи Камелия Танева Златева от СУ „Иван Вазов“ – заместник-председател на ученическия съвет и активен доброволец в Българския младежки червен кръст. През годината тя печели и първо място в конкурс за есе, посветен на Захари Стоянов.

В категория „Постижения в учебната дейност“ бяха отличени Тодор Милев Грозев от ПГСС – носител на второ място в регионалното състезание „Млад фермер“, и Екатерина Руменова Райчева от СУ „Христо Ботев“ за високите си академични резултати и участие в национални и областни олимпиади и конференции.

В категория „Добротворчество и благотворителност“ награди получиха Никола Станиславов Иванов от ПГСС за участието си в кампаниите „Капачки за бъдеще“ и „Жълти стотинки“, както и Стилиян Динков Тачев от ПГТТ „Атанас Димитров“ за активната си роля в организирането на благотворителни инициативи.

Наградите бяха връчени от кмета на община Нова Загора Галя Захариева, представители на общинската администрация и Общинския съвет.

В приветствието си кметът Галя Захариева подчерта значението на подкрепата към изявените ученици и призова успехите им да бъдат популяризирани като пример за младите хора в общината.

Организатор на събитието бе Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Нова Загора.

Както БТА съобщи, през годината в Община Нова Загора се проведе и Ден на ученическото самоуправление, организиран от Комисията, по време на който ученици от средните училища и професионалните гимназии в града поеха ръководни длъжности в общинската администрация. Инициативата подчерта ангажираността и интереса на младежите към обществените процеси, както и значението на приемствеността между поколенията, посочиха от пресцентъра.