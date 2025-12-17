Шофьор катастрофира в дърво при опит да избегне внезапно излязъл на пътя елен

Жител на тополовградското село Устрем е пострадал, след като е ударил колата си в крайпътно дърво при опит да избегне сблъсък с пресичащо пътя елен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Оттам уточниха, че инцидентът е станал около 17:40 часа във вторник по третокласен път между селата Княжево и Срем.

Водачът е загубил управлението, при опита си да избегне удара с дивото животно и е преминал в насрещната лента за движение, където е катастрофирал. Шофьорът е без опасност за живота след инцидента, направените му проби за алкохол и наркотици са отрицателни, уточниха от полицията.

Преди малко повече от месец, при друг идентичен случай в региона на Хасково, пострадаха двама пътници от автомобил, при сблъсък на колата край Симеоновград с внезапно излязло на пътя диво прасе.