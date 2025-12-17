Очевидно управляващата коалиция се уплаши от протеста и гласува в обратна посока, каза Ивайло Мирчев за отказа да се обсъжда проектобюджетът за 2026 г.

Очевидно се уплашиха от протеста, който свикахме, и веднага управляващата коалиция на Пеевски, на уредника на музея на социалистическите бюджети, гласува в обратната посока. Това заяви Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти в кулоарите на парламента. Той направи коментара си след брифинга на ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ и след като в пленарната зала бе отхвърлено предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Много е важно гражданите да излязат утре на протест, обяви Мирчев. Попитан защо ще се протестира, след като управляващите са разяснили ситуацията, той отговори: „Защото извън опита днес да бъде приет отново старият бюджет и Пеевски да може да си проведе изборите за милиарди, извън това опитват да не върнат машините за гласуване, извън това опитват да саботират свалянето на охраната на Пеевски“. Мирчев добави сред аргументите за протест и разглеждането на предложението правилата по глобалния закон „Магнитски“ да важат и в България, което трябвало, по думите му, да се разгледа в парламентарна комисия.

Асен Василев (ПП-ДБ) смята, че хората трябва да излязат на протест, защото искат „махането на Борисов и на Пеевски от българската политическа система“. Видя се, че като няма протест, тези хора се самозабравиха и се опитаха пак да вкарат крадливия бюджет, заяви той.

От ПП-ДБ отново повдигнаха въпроса за охраната на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов и на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Те са мнение, че средствата за тази охрана могат да се дадат за изграждането на детски градини. От ПП-ДБ искат Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да разгледа предложението за свалянето на охраната на Пеевски.

Поставили сме въпроса за Изборния кодекс и за изцяло машинно гласуване, обяви Василев. Това, което виждаме, е, че се опитват по всякакъв начин да се прегрупират, няма да им се получи, каза още той.